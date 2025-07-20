الأحد 20 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

آمال ماهر تطرح ألبومها الجديد حاجة غير (فيديو)

آمال ماهر، فيتو
آمال ماهر، فيتو

طرحت النجمة أمال ماهر،  أغاني ألبومها الجديد “حاجة غير”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

 

ألبوم أمال ماهر الجديد 

أغنية آمال ماهر الجديدة عقدة حياته من كلمات نادر عبدالله ومن ألحان نور عز الدين وتوزيع علي شاكر.

أما عن أغنية رقم واحد فهي من كلمات نادر عبدلله ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين.

وأغنية مضمونة من كلمات أحمد المالكي ومن الحام مدين وتوزيع يحيي يوسف  

ويتضمن ألبوم آمال ماهر الجديد حاجة غير 10 أغانٍ وهما كالآتي، مضمونة، اتراضيت، خبر عاجل، حاجة غير، رقم واحد، ليه سكتوا، يا جبروتك، لو لينا عمر، نسيت اسمي، عقدة حياته.

 تصدرت الفنانة آمال ماهر في وقت سابق  مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد جلسة التصوير التي ظهرت بها بفستان زفاف، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور عن زواجها، ولكن في حقيقة الأمر هذه الصور من كواليس تصوير فيديو كليب خبر عاجل من ألبومها الجديد حاجة غير المقرر طرحه خلال أيام ويتضمن 10 أغانٍ.

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