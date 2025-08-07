صادرات الفراولة المجمدة تسجل 442 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025

رصد تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أهم السلع الغذائية المصدّرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠٢٥ والتى جاءت كالتالى:

تصدرت القائمة الفراولة المجمدة بقيمة صادرات ٤٤٢ مليون دولار بنسبة نمو ٧٥٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤.

تلتها مركزات صناعة الكولا بقيمة ٢٩٩ مليون دولار بنسبة تراجع ٤٪.

جاءت صادرات زيوت الطعام بقيمة ١٨٤ مليون دولار بنسبة نمو ٢٥٪.

سجلت صادرات السكر بقيمة ١٧١ مليون دولار بنسبة تراجع ١٣٪.

سجلت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن بقيمة ١٥٦ مليون دولار بنسبة تراجع ٤٠٪.

بلغت صادرات المحضرات من الحبوب ١٥١ مليون دولار بنسبة نمو ٣٠٪.

بلغت صادرات الخضروات المجمدة ١٣٦ مليون دولار بنسبة نمو ١٪.

سجلت صادرات البطاطس المجمدة ١٣٢ مليون دولار بنسبة نمو ٢٤٪.

صادرات الأغذية المحضرة للحيوان قيمة ١٣٢ مليون دولار بنسبة نمو ٣٨٪.

سجلت صادرات العصائر والمركزات بقيمة ١٢٧ مليون دولار بنسبة تراجع ١٨٪.

جدير بالذكر أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير ٢٠١٤ إلى يوليو ٢٠٢٥ قد بلغ نحو ٤٤ مليار دولار.

