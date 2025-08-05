الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 31 مكرر (أ)، الصادر في 4 أغسطس 2025، قرار جديد لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن نقل تبعية مستشفى الخارجة كلية الطب بجامعة الوادى الجديد.

وجاء في قرار رئيس الوزراء رقم 2641 لسنة 2025 “تنقل تبعية مستشفى الخارجة، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد، ليكون مستشفى جامعى تابع لكلية الطب المذكورة”.

ويتم نقل العاملين بـ مستشفى الخارجة بذات حالتهم ودرجاتهم الوظيفية والمزايا المالية التى يحصلون عليها إلـى مستـشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد.

وتشكل لجنة تنسيقية مشتركة برئاسة ممثل عن وزارة الصحة والـسكان وممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبعـضوية ممثلـين عـن وزارة الماليـة ومحافظة الوادى الجديد وإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المخصصة للمستشفى والعاملين بها إلى مستشفى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد.


 

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