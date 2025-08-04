محافظ قنا يبحث مع وفد صيني فرص الاستثمار في مجالات الإنتاج الداجني والحيواني

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم الإثنين، جان إي تساي نائب المدير الإقليمي لشركة نيوهوب إيجيبت الزراعية المحدودة الصينية ومدير عام شركة نيوهوب بني سويف، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإنتاج الداجني والحيواني وصناعة الأعلاف بالمحافظة.

جاء اللقاء بحضور كل من إيهاب محمد شافعي، مدير المبيعات والمترجم العام للشركة، والدكتور عبد الجواد الفقي، مدير الدعم الفني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تنفيذ خطة لإنشاء مصنع جديد بمحافظة قنا

وخلال اللقاء، أكد "جان إي تساي" أن الشركة تعتزم تنفيذ خطة لإنشاء مصنع جديد بمحافظة قنا على مساحة 60 ألف متر مربع خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى نية الشركة إطلاق مسابقة قومية لاختيار أفضل طبيب بيطري على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة في مختلف التخصصات، خاصة في قطاع الطب البيطري.

من جانبه، رحب محافظ قنا بالوفد الصيني، مؤكدًا أن الصين تعد شريكا استراتيجيًا للدولة المصرية، وأن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم الاستثمارات الصينية بها.

وأشار المحافظ إلى نجاح تجربة المستثمر الصيني في مجال صناعة المراتب بمحافظة قنا، وما حققته من توسع في التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأضاف "عبد الحليم" أن محافظة قنا تعد من المناطق الواعدة في مجالات الإنتاج الداجني والحيواني، وأن الدولة تضع تنمية الموارد البشرية في صدارة أولوياتها، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وفي ختام اللقاء، وجه محافظ قنا، مديرية الطب البيطري بالتنسيق الكامل مع الشركة، مع إعداد خريطة شاملة للإنتاج الداجني والحيواني بالمحافظة، كما كلف إدارة الاستثمار بالتعاون مع الشركة لتحديد المواقع المناسبة لإقامة المشروع الاستثماري الجديد.

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