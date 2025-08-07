الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أغنية شعبية لـ كريم محمود عبد العزيز في فيلمه الجديد "طلقني"

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، فيتو

يشهد فيلم “طلقني” تقديم الفنان كريم محمود عبد العزيز أغنية شعبية تشاركه خلالها الفنانة دينا الشربيني ضمن أحداث العمل. 

فيلم طلقني 

ودخلت أسرة فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني ديكور الحارة الشعبية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال عدد من مشاهد العمل، ومن المقرر أن يستمر تصويرها لما يقرب من أسبوع.

أحداث فيلم طلقني

وتشهد أحداث فيلم طلقني رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

أبطال فيلم طلقني

ويشارك في فيلم طلقني كل من: الفنان محمد محمود، عابد عناني، محمود حافظ، وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طلقني فيلم طلقني كريم محمود عبد العزيز دينا الشربيني أحداث فيلم طلقني أبطال فيلم طلقني

الأكثر قراءة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

التفاصيل الكاملة لإجراءات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

لا يجرؤ أحد على الاقتراب، تصريحات محافظ شمال سيناء بشأن اختراق حدود مصر تتصدر التريند (فيديو)

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

بيراميدز يعلن رسميا ضم مصطفى زيكو (صور)

الداخلية تضبط التيك توكر موكا بحوزتها حشيش وبودر

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

المزيد
الجريدة الرسمية
ads