أغنية شعبية لـ كريم محمود عبد العزيز في فيلمه الجديد "طلقني"

يشهد فيلم “طلقني” تقديم الفنان كريم محمود عبد العزيز أغنية شعبية تشاركه خلالها الفنانة دينا الشربيني ضمن أحداث العمل.

فيلم طلقني

ودخلت أسرة فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني ديكور الحارة الشعبية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال عدد من مشاهد العمل، ومن المقرر أن يستمر تصويرها لما يقرب من أسبوع.

أحداث فيلم طلقني

وتشهد أحداث فيلم طلقني رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

أبطال فيلم طلقني

ويشارك في فيلم طلقني كل من: الفنان محمد محمود، عابد عناني، محمود حافظ، وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.