قرار جمهوري لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.



وجاء نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:

(مادة وحيدة ) وافق على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 8 رمضان سنة 1446هــ (الموافق 8 مـــــارس سنة 2025).

عبد الفتاح السيس.

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 29 شـــوال سنة 1446 هــ (الموافق 28 أبريل سنة 2025 م).

ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهيئة القومية للأنفاق وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة القاهرة: 18 نوفمبر 2024 القاهرة: 21 نوفمبر 2024 لوكسمبورج: 11 ديسمبر 2024 إن الملحق الماثل (الملحق رقم (۱)) لاتفاق التعاون المبرم بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ ۱۱ يونيو 2020

(الاتفاق)، قد تم إعداده بين: جمهورية مصر العربية، وتعمل من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومقرها الرئيسى الكائن بالحي الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية «وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي MOPEDIC» والهيئة القومية للأنفاق، ويقع مكتبها المسجل بمبنى وزارة النقل الحي الحكومي العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية. «NAT أو المنفذ» وبنك الاستثمار الأوروبي، ومقره ۱۰۰ بولفار كونراد أديناور 2950 -L، لوكسمبورج، دوقية لوكسمبورج الكبرى، «بنك الاستثمار الأوروبي EIB» يشار إلى كل من الأطراف بمصطلح «الطرف»، ويشار إليهما معًا بمصطلح «الأطراف».

حيث إنه: (أ) بتاريخ ٢٩ يناير ۲۰۲۰ (تاريخ التوقيع من قبل آخر الأطراف)، وقع كل من بنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي والهيئة القومية للأنفاق على الاتفاق الذي يحدد شروط التعاون فيما بينهم فيما يتعلق بتصميم، وشراء، وإدارة، ومراقبة تسليم خدمات معينة إلى المنفذ لدعم المنفذ فى تنفيذ المشروع. (ب)

في ٢١ سبتمبر ۲۰۲۳، أكدت سكرتارية مجموعة التوجيه التابعة لمبادرة المرونة الاقتصادية على إعادة تخصيص الأموال، مما أدى إلى توفير تمويل يصل إلى 2٫086٫000 يورو (مليونان وستة وثمانون ألف يورو) لدراسة الجدوى الخاصة بإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة. (ت) وفي ٢٠٢٤، تم إجراء تعديل وزاري في حكومة جمهورية مصر العربية وتم دمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتصبح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي MOPEDIC. (ث) وتماشيًا مع ما ورد أعلاه، وإعمالًا للمادة ٢-٦ من الاتفاق، يرغب الأطراف الآن في تأكيد موافقتهما على توسيع نطاق الاتفاقية من أجل إضافة بعض الخدمات الإضافية التى تهدف إلى دعم المنفذ في ضمان التنفيذ المناسب للمشروع.

