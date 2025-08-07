الخميس 07 أغسطس 2025
انخفاض كبير في طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 24802 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 866.5 جنيه عن سعره السابق.

 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و28 ألف جنيه.

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9307.7 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بانخفاض 1893 جنيها عن سعره السابق.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 17012 جنيهًا، وفق البوابة الحكومية، بانخفاض 858 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 6 آلاف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 25801 جنيه للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 922 جنيها عن سعره السابق.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 21 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10082 جنيه للطن، وفق البوابة الحكومية، بانخفاض 1537 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

