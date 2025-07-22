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خارج الحدود

لقاء جديد يجمع بين المبعوث الأمريكي ورئيس لبنان

عون والمبعوث الامريكي،فيتو
عون والمبعوث الامريكي،فيتو

التقى المبعوث الأمريكي توم براك رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، اليوم الثلاثاء، وذلك غداة تسلمه أمس مذكرة شاملة من الرئاسة اللبنانية لتطبيق تعهدات لبنان بعد وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي.

وكان المبعوث الأمريكي التقى أمس رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون الذي سلمه باسم الدولة اللبنانية مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية"، في وقت لا يزال فيه حزب الله يتمسك بموقفه الرافض بحث سلاحه من دون وقف الانتهاكات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة.

وتضمن المذكرة، حسب بيان رئاسة الجمهورية، "تأكيد الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، وتأكيد مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية.

 كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين".

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