الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: نهاجم الآن أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله

كاتس، فيتو
كاتس، فيتو

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس: نهاجم الآن بنية تحتية لحزب الله في لبنان.

وأضاف وزير جيش الاحتلال: نهاجم أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله.. نهاجم مواقع يحاول حزب الله إعادة تأهيلها.

وتابع وزير جيش الاحتلال: أي محاولة من حزب الله لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية مساء اليوم، بشن جيش الاحتلال غارات جوية على مرتفعات جبل الريحان جنوبي ‎لبنان.

نزع سلاح حزب الله

وأمس، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إنه لا علاقة لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بمسألة سلاح الحزب لأنها شأن داخلي، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار شكّل مكسبا لنا ولإسرائيل، وسلاحنا شأن داخلي لبناني.

وتابع الأمين العام لـ حزب الله نعيم قاسم أن  إسرائيل قد تتوسع أكثر في لبنان إذا حققت أهدافها بنزع السلاح.. حزب الله ليس ضعيفا وله حضور سياسي وشعبي في لبنان.. عندما أصبحت الدولة مسؤولة لم نعد مسؤولين عن التصدي لمواجهة العدوان.. إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار للضغط علينا".

استمرار الهجمات على لبنان

واستطرد نعيم قاسم قائلا إن  اتفاق وقف إطلاق النار محصور بجنوب نهر الليطاني.. إسرائيل والولايات المتحدة متواطئتان في استمرار الهجمات على لبنان.. واشنطن تريد خلق مشكلة في لبنان وتضغط علينا عبر إسرائيل".

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