أبرزها سحب سلاح حزب الله، الرئيس اللبناني يستعد لطرح خطة عمل لمجلس الوزراء

قال رئيس لبنان جوزاف عون: "عرض علينا مسودة أفكارأجرينا عليها تعديلات جوهرية ستطرح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ومن أبرز بنودها سحب السلاح من القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه للجيش"، وفق وكالة الأخبار اللبنانية.

حوزاف عون: لن نسمح لأي إرهابي بأن يهدد شعبنا وسلمنا

وأضاف عون: واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع أن تقتنص الفرصة التاريخية وأن ندفع على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها وعلى كافة الأراضي اللبنانية اليوم قبل الغد.

ليس أضمن من سلاح الجيش لمواجهة العدوان على أرضنا ؛ ولن نسمح لأي إرهابي بأن يهدد شعبنا وسلمنا، داعيا الجميع الى مقاربة موضوع حصر السلاح بكل مسئولية؛ وقال: أوجه ندائي إلى من واجه العدوان أن يكون رهانكم على الدولة فقط وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدوان يريد أن يستمر على أرضنا.

عون: المرحلة مصيرية ولا تحتمل مزايدات تضر ولا تنفع

وأكد عون أن المرحلة مصيرية ولا تحتمل مزايدات تضر ولا تنفع والخطر لن يطال فئة دون أخرى.

ومن جهة ثانية قال: إن حكومة نواف سلام أعطت أولوية لإعادة بناء ثقة الناس بالقضاء وثقة القضاء بذاته وشكلنا مجلس قضاء جديدًا يشهد الجميع على مناقبية أعضائه وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة وسأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها ونعمل على إعادة لبنان إلى محيطه العربي.

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