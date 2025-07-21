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خارج الحدود

براك: سبب عودتي للبنان أن ترامب مهتم بأن يكون هناك استقرار بالمنطقة

توم براك، فيتو
توم براك، فيتو

قال المبعوث الأمريكي توم براك، اليوم الإثنين، في تصريحات صحفية، إن سبب عودته إلى لبنان هو أن  الرئيس ترامب مهتم بشكل كبير بأن يكون هناك استقرار بالمنطقة.

وأضاف براك: يجب أن نركز على لبنان اليوم من أجل إعادة الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لم ينجح وهذا ما نحاول أن نعالجه.

وتابع: نزع سلاح حزب الله مسألة لبنانية داخلية، وما نحاول فعله الآن هو إعادة الاستقرار للمنطقة وليس صب الزيت على النار.

لا نفكر في فرض عقوبات على المسئولين في لبنان

وأشار المبعوث الأمريكي: لا نفكر حاليا في فرض عقوبات على المسئولين في لبنان، ومن المهم الآن دمج الأقليات بالسلطة في سوريا، فما حدث في سوريا أمر مروع.

كما شدد على أن أمريكا لا تستطيع إجبار إسرائيل على فعل أي شيء،  وأنهم لن يرسلوا المزيد من الجنود على الأرض في ظل ظروف عدائية في أي مكان.

واختتم بأن أمريكا تتفاعل مع التطورات في السويداء بقدر من القلق والألم والمساعدة.

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