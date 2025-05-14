الأربعاء 14 مايو 2025
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صحة ومرأة

الصحة تحذر من 5 أعراض للإصابة بارتفاع ضغط الدم وتنصح بهذا الأمر

قياس ضغط الدم
قياس ضغط الدم

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى الضغط بضرورة قياس الضغط بانتظام دون انتظار ظهور أعراض لارتفاع ضغط الدم.

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي “ لا يجب انتظار أعراض ويفضل قياس الضغط بانتظام للحماية من ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته الخطيرة”.

 

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض ارتفاع ضغط الدم:
١- الصداع 

٢- الدوار 

٣- نزف من الأنف 

٤- خفقان غير منتظم في القلب 

٥- طنين الأذن

ووجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم للمساعدة في ضبط ضغط الدم.

 وقالت وزارة الصحة إن أهم هذه النصائح: 

١- تجنب الإكثار من تناول الأغذية المليئة بالملح 

٢- يجب تناول أقل من 5 جرام من الملح يوميًا بما يعادل ملعقة صغيرة

٣- تجنب تناول الأغذية المليئة بالدهون المشبعة أو المتحولة

٤- تجنب التدخين وتعاطي التبغ 

٥-  تناول الدواء في الأوقات المحددة طبقًا لإرشادات الطبيب وعدم  تناوله دون استشارة طبية

 

وحذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض ارتفاع ضغط الدم، مع ضرورة  الطبيب فور الشعور بها لتلقي العلاج المناسب وللوقاية من المضاعفات

 

الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 

 

أكدت وزارة الصحة ان الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وحذرت وزارة الصحة من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم والتي تحدث نتيجة الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم، مؤكدة أهمية الكشف المبكر على المرض والمتابعة باستمرار.

 

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

وقالت وزارة الصحة إن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم تشمل: 

١-اعتلال شبكية العين أو العمى 

٢- قصور في الكلى

٣- أمراض القلب 

٤- جلطة أو سكتة دماغية

وأكدت وزارة الصحة أن الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

 

ما هي عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم؟

وقالت وزارة الصحة إنه يوجد عوامل الخطر التي تجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم تشمل:

١- وجود أفراد من العائلة يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري.

٢- كبار السن 

٣- وجود حالات طبية معينة، بما في ذلك مرض الكلى المزمن، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، أو مرض الغدة الدرقية.

٤- وجود وزن زائد أو سمنة.

 ٥- عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

 ٦-تناول أطعمة غنية بالصوديوم.

٧- التدخين أو استخدام منتجات التبغ.

ما هي مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي عدم علاج ارتفاع ضغط الدم  إلى مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك:

١- مرض الشريان التاجي.
٢- السكتة الدماغية.
٣- النوبة القلبية.
٤- أمراض الشرايين الطرفية.
٥- أمراض الكلى وفشل الكلى.
٦- المضاعفات أثناء الحمل.
٧- تلف العين.

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