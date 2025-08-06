الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

سوريا توقع اتفاقية مع الشركة الوطنية للاستثمار الإماراتية لتطوير مطار دمشق

مطار دمشق، فيتو
مطار دمشق، فيتو

وقعت السلطات في سوريا اليوم الأربعاء، اتفاقية مع الشركة الوطنية للاستثمار الإماراتية لتطوير مطار دمشق.

سوريا توقع مع موانئ دبي اتفاقية تفاهم بشأن ميناء طرطوس

والشهر الماضي، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، بحضور الرئيس أحمد الشرع، مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس.
وتشمل الاتفاقية استثمارا شاملا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بالميناء، بهدف رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

                               

تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء طرطوس

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تتضمن الاتفاقية التعاون في إنشاء مناطق صناعية ومناطق تجارة حرة، إلى جانب تطوير موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في مناطق استراتيجية داخل سوريا.

ويأتي توقيع الاتفاقية، استكمالا لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة موانئ دبي العالمية في شهر مايو الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم في كلمة عقب توقيع الاتفاقية إن مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية.

معلومات عن ميناء طرطوس

وميناء طرطوس هو مرفأ بحري رئيسي يقع في مدينة طرطوس شمال غربي سوريا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

تأسس في الستينيات وصمم وفق أحدث المعايير آنذاك، ويضم 22 رصيفا بمساحة إجمالية تقارب ثلاثة ملايين متر مربع. يعد الميناء قاعدة رئيسية للبحرية السورية ويستقبل سنويا ملايين الأطنان من البضائع، كما يلعب دورا حيويا في التجارة الإقليمية والدولية، خصوصا لنقل البضائع إلى العراق والدول المجاورة. 

ويتميز بأهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعه الجغرافي، ويحتوي على مرافق متطورة تشمل أرصفة ومخازن ومنشآت لوجستية.  

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