مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص "الخزنة للتأمين" لوجود مخالفات

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلغاء ترخيص شركة «الخزنة للتأمين» وشطب اسمها من سجل التراخيص، وفق بيان صحفي صادر اليوم الجمعة عن المركزي الإماراتي.

إلغاء ترخيص شركة «الخزنة للتأمين»

جاء ذلك، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين «قانون التأمين»، لإخفاق الشركة في استيفاء شروط الترخيص اللازمة لمزاولة أعمال التأمين خلال فترة وقف ترخيصها.

وأوضح البيان، أن إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية جاء بناء على نتائج عمليات التفتيش والمتابعة التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن فشل شركة الخزنة في الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين والمتطلبات التنظيمية الأخرى التي فرضها المصرف المركزي، خلال فترة وقف الترخيص.

ويعمل «المركزي الإماراتي» من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

عقوبة مالية على أحد البنوك

وأمس الخميس، فرض «المركزي الإماراتي» عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها 3 ملايين درهم، وذلك بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

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