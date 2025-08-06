استشهاد سليمان العبيد نجم المنتخب الفلسطيني السابق في قصف إسرائيلي بغزة

استشهد الكابتن سليمان العبيد، نجم المنتخب الفلسطيني السابق، لاعب نادي مخيم الشاطئ، في استهداف اسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأعلن مدير مستشفى العودة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن نقل 18 شهيدا وأكثر من 70 جريحا إلى المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إسرائيل تتبع سياسة هندسة الفوضى والتجويع بحق سكان القطاع

وقبل وقت سابق اتهمت حكومة غزة، إسرائيل باتباع سياسة "هندسة الفوضى والتجويع" بحق سكان القطاع، وذلك بعد استشهاد 20 مدنيًّا وإصابة العشرات في حادثة انقلاب شاحنة مساعدات غذائية بالمحافظة الوسطى.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "الاحتلال أجبر الشاحنة على المرور عبر طرق غير آمنة سبق أن تعرضت للقصف، ما أدى إلى وقوع الحادث وسط تجمع مئات المدنيين الذين ينتظرون المساعدات منذ أسابيع، في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الأساسية بشكل منتظم".

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