التفاصيل الكاملة لإعلان الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس إغلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وبدأت أعمال الفرز في جميع اللجان المختلفة.

نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأعلنت العديد من الدوائر نتائج الانتخابات على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.

شروط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ

يشار إلى أن قانون مجلس الشيوخ، نظم ضوابط نجاح المرشحين على المقاعد الفردية في الانتخابات وشروط فوزهم بالمقاعد.

وتنص المادة (24) من قانون مجلس الشيوخ على: فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

الحصول على الأغلبية شرط أساسي للفوز بالانتخابات

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.

حالات إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ضوابط إعلان فوز المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ

كما تنص المادة 25 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

ضوابط فوز القوائم الانتخابية في مجلس الشيوخ

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

ووفقا لما نص عليه القانون، فإن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي القائمة الانتخابية الوحيدة التي قررت الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، يتطلب الحصول على نسبة 5% من أصوات الناخبين المقيدين في كل دائرة انتخابية.

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