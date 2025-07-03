الخميس 03 يوليو 2025
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سياسة

تفاصيل الاجتماع التنسيقي الأول للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ

اجتماع تنسيقي لقائمة
اجتماع تنسيقي لقائمة انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

شهد مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

المشاركون في اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 

حضر الاجتماع الذي استغرق قرابة الثلاث ساعات، ممثلو الأحزاب والقوى السياسية التالية:

= حزب مستقبل وطن

= حزب حماة الوطن

= حزب الجبهة الوطنية

= حزب الشعب الجمهوري

= حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

= حزب المؤتمر 

= حزب الوفد

= حزب الإصلاح والتنمية 

=حزب العدل

=حزب التجمع

= حزب الحرية المصرى

= حزب إرادة جيل

= تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين 

شهد الاجتماع حالة من الود والصراحة، وتبادل وجهات النظر في الموضوعات المطروحة للمناقشة.

 

نتائج الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأحزاب 

وأسفر الاجتماع عن الآتي:

أولا: المشاركة في  تشكيل "القائمة الوطنية من أجل مصر" يعكس رغبة جميع الحاضرين في التمسك بفكرة العمل المشترك من أجل المصالح العليا لمصر وشعبها، وخصوصا في الوقت الحالي شديد الحساسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما لا يلغي ما بينهم من تنوع في رؤاهم وتمايزات في أطروحاتهم بشأن مختلف القضايا الداخلية، وهو ما سيكون محله مجلسي البرلمان القادمين.

ثانيا: دعوة الشعب المصري العظيم صاحب السيادة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بصورة تعبر عن إرادته وتحقق مصالحه، بالتصويت الحر لمن يراه قادرا على تحقيقها له، في ظل ضمانات دستورية وقانونية ومؤسسية مستقرة تضمن له نتائج نزيهة وشفافة.

معايير اختيار مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 

ثالثا: تم التوافق على مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار مرشحي القائمة عن كل من الكيانات الحزبية والسياسية المشاركة فيها، والتي لها كل الحق في اختياراتها، بما يحقق التناسق والتجانس بين مرشحي القائمة، ويقدم للناخب المصري من يرى فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحقيق آماله وتطلعاته المشروعة.

رابعا: التشكيل الفوري للجنة قانونية مشتركة، لإعداد وتنفيذ كل الخطوات القانونية المطلوبة للتقدم بمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ضمن المواعيد والإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

خامسا: توجيه الشكر لحزب مستقبل وطن، على تخصيصه لأحد مقراته بالقاهرة، ليكون مركزا لإدارة كل خطوات ومراحل انتخابات مجلس الشيوخ لمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر" على مستوى البلاد.

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