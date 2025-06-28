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أخبار مصر

الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل

رئيس هيئة الوطنية
رئيس هيئة الوطنية للانتخابات

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - اجتماعًا  الثلاثاء الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٥ لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

ويعقب هذا الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا تعقده الهيئة في الثانية ظهرًا بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها. 

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الاستحقاق الدستوري الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

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