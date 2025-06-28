الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - اجتماعًا الثلاثاء الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٥ لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

ويعقب هذا الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا تعقده الهيئة في الثانية ظهرًا بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها.

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