الثلاثاء 08 يوليو 2025
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سياسة

تفاصيل الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ

القائمة الوطنية من
القائمة الوطنية من أجل مصر، فيتو

شهد حزب حماة الوطن، اليوم الإثنين، الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.


شارك في الاجتماع ممثلين عن أحزاب: حماة الوطن - مستقبل وطن  - الجبهة الوطنية - الشعب الجمهوري - المصري الديمقراطي الاجتماعي - العدل - التجمع - إرادة جيل - الحرية - الوفد - الإصلاح والتنمية - المؤتمر - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


وواصل المشاركون، المناقشات بشأن تفاصيل إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك الاستعدادات الخاصة للخروج بمشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية لانتخاب مجلس الشيوخ 2025.

وأسفر الاجتماع عن الآتي:

أولا: أكد ممثلو الأحزاب السياسية، التوافق على أهمية التمسك بالمعايير الموضوعية اللازمة في اختيار مرشحي القائمة، والتي ترتكز على النزاهة والشفافية، والقدرة على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

ثانيا: مناقشة الترتيبات الخاصة بالدعاية الانتخابية، والخطة الإعلامية خلال الفترة المقبلة، وفقًا للمواعيد المقررة والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء ما أقره القانون في هذا الشأن.

ثالثا: التوافق على تضافر الجهود بين كافة الأحزاب السياسية أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، لتحقيق نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات، بما يليق بأهمية مجلس الشيوخ ودوره الوطني.

رابعا: الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة عملية الدعاية الانتخابية للقائمة الوطنية من أجل مصر، ترتكز في الأساس على أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، للخروج بمشهد يليق بالدولة المصرية، لا سيما وأن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الحقيقية لنجاح انتخابات مجلس الشيوخ.

خامسًا: دعا ممثل الجبهة الوطنية، لعقد الاجتماع التنسيقي الثالث في مقر الحزب، في وقت سيتم تحديده لاحقًا.

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حزب حماة الوطن من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ

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