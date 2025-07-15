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"الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة

الوطنية للانتخابات
"الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي"، فيتو

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلًا انتخابيًّا شاملًا يُجيب عن جميع التساؤلات المتعلقة بالتصويت داخل مصر وخارجها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الانتخابي وتمكين المواطنين من أداء حقهم الدستوري بكل سهولة. 

ويعتبر الدليل الجديد  مرجعًا أساسيًا لكل من الناخبين والمترشحين، إذ يوضح الحقوق والواجبات القانونية، ويعكس التزام الهيئة بالشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

ويمكن للناخبين  الاطلاع على الدليل الانتخابي من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط:

 www.elections.eg أو عبر تحميل التطبيق الرسمي للهيئة من متاجر Google Play و App Store.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن للناخبين الحق في تصحيح أي خطأ وارد في بياناتهم المدرجة بقاعدة بيانات الناخبين، من خلال اتباع الإجراءات الرسمية المقررة.


وأوضحت الهيئة أن التصحيح يتم بتقديم طلب رسمي، إما عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وإما باليد إلى مقرها، على أن يُرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية.

وشددت الهيئة على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، إلا في حالتين فقط: تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من الجداول.

ودعت الهيئة المواطنين إلى مراجعة بياناتهم بدقة قبل مواعيد الانتخابات والاستفتاءات، لضمان ممارسة حقهم الدستوري دون معوقات.

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الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية

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