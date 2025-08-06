البورصة المصرية تشتعل في أغسطس 2025.. طروحات ساخنة وتوقعات بارتفاعات قياسية.. وسوق المال يدخل موسم الحصاد لهذه الأسباب

البورصة المصرية، تشهد البورصة المصرية في أغسطس 2025 مرحلة انتقالية ذات معالم تأثير واضحة فقد بدأت في 2024 بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة، بما في ذلك تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم ورفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تصحيح جانبي أساسي في سعر الصرف واستقرار نسبي للتضخم نحو 15‑20٪ في منتصف 2025.

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البورصة المصرية، فيتو

عودة الطروحات الحكومية

ومن جانبها، قالت الدكتورة هدى المنشاوى خبيرةأسواق المال: إن الحكومة توجت عودة الطروحات (مثل المصرف المتحد وعدد من الشركات المرتبطة بالدولة) بعد توقف طويل منذ أزمات السنوات الماضية، مما يعزز عمق السوق ويجتذب سيولة جديدة.

المؤشرات والأداء الفني حتى نهاية يوليو

وأضافت المنشاوى أن استقرار سعر نسب الفائدة والتحسن التدريجي في الثقة الاستثمارية أدى إلى أداء مستقر وعرضي للمؤشر الرئيسي EGX30 في يوليو، رغم تسجيل بعض تقلب محدود الحجم.

كما لوحظ أن سهم البنك التجاري الدولي (CIB) الذي يتجاوز وزنه نحو 25‑28٪ من المؤشر يمثّل مؤثرة قصوى حينما يتحرك بأسعار صرف الدولار مشيرة الة ان السوق في الربع الأخير من 2024 كان بطيئًا نسبيًا على الرغم من توقعات إيجابية، مع تراجع أحجام التداول إلى ما دون المستويات المعتادة.

توقعات أغسطس.. نطاق الأداء المتوقع

وتتوقع المنشاوى وجود اتجاه صاعد محدود لمؤشر EGX30 خلال أغسطس 2025، حيث ان مؤشر EGX30 قد يختبر المقاومة عند 31,500 نقطة، بينما قد يزور مؤشر EGX70 مستويات القوة عند 8,200 نقطة، بينما يتوقّع اخرون أن المؤشر قد يتخطى 31,200 نقطة ثم يصل إلى مستويات أعلى بمجرد استقرار سعر الصرف وانخفاض التوترات الجيوسياسية.

العوامل الداعمة للتوقعات الإيجابية

ونوهت هدى المنشاوى إلى أن هناك خفضا محتملا في سعر الفائدة قد يصل إلى نحو 2٪ في 2025، ما يعزز السيولة ورغبة المستثمرين في الأسهم بدل أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة، بالاضافة الى عودة الطروحات الحكومية، خصوصًا لشركات ذات وزن كبير مثل المصرف المتحد وبنك القاهرة، مما يزيد من عدد المتعاملين وأحجام التداول بشكل مباشر، بالاضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه نسبيًا، بالتزامن مع توافر العملات الأجنبية، مما يهيئ بيئة أفضل للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

ماهى التحديات والمخاطر المحفوفة بسوق المال ؟

-تقلب في أسعار الصرف: بالرغم من الاستقرار الحالي، فإن أي توترات دولارية أو شائعات قد تعيد الضغط على الجنيه، وهو ما يؤثر بشدة على الأسهم القيادية المرتبطة بالدولار.

-تحويل جزء من السيولة إلى أدوات الدين: ارتفاع العوائد على أذون الخزانة قد يجذب الأموال بعيدًا عن الأسهم، خاصة إن بقيت الرسملة المرتفعة مرتبطة بعوائد ثابتة وفورية.

-تباطؤ التداول وضعف اليقين: رغم الطروحات، السوق لا يزال يشكو من نقص منتجات مالية متقدمة، بجانب تأثير الأوضاع الجيوسياسية المحيطة على ثقة المستثمرين.

البورصة، فيتو

أنشطة القطاعات المرشحة للنمو في أغسطس

-قطاع البنوك: مع انخفاض أسعار الفائدة، من المرجح أن تقفز أرباح البنوك المقترضة ويشهد CIB نشاطًا أقوى كما أن انخفاض الفائدة يخفف من تكلفة التمويل ويشجع الطلب على القروض.

-قطاع العقارات والأسمدة: مدعوم بأداء قوي في مبيعات الوحدات وتسهيلات السداد، ويُتوقع أن يسجّل تحسنًا واضحًا لو استقرت التسهيلات المالية.

-قطاعات الطاقة والصناعات الأساسية: الطلب المحلي والعالمي، بجانب تحسن ظروف الاستثمار في البتروكيماويات، يجعل هذه القطاعات من أبرز المرشّحين للارتفاع.

البورصة المصرية تمر بمرحلة حساسة ولكن واعدة

الجدير بالذكر ان التحليلات الفنية تشير فى أغسطس 2025 إلى أن البورصة المصرية تمر بمرحلة حساسة ولكن واعدة من المتوقع أن يتحرك المؤشر EGX30 في نطاق 30,000 إلى 32,000‑31,500 نقطة خلال أغسطس بناءً على محركات مثل خفض الفائدة، الطروحات الحكومية، واستقرار سعر الصرف، وفي ظل المخاطر المحتملة كتقلب العملات وسحب السيولة إلى أدوات الدين، يبقى الأداء الاستثماري مرتبطًا بدقة اختيار الأسهم التجارية وخاصة في قطاعات مثل البنوك والعقارات والطاقة، وينصح خبراء سوق المال تنصح بالتوزيع بين مختلف الأدوات، مع متابعة قرارات البنك المركزي وأداء الطروحات الحكومية لضمان اتخاذ قرارات فعّالة ومرنة.

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أهمية البورصة في الاقتصاد

وأضاف حسين نصر الدين الى أن الـبورصة تلعب دورًا محوريًّا في اقتصاد الدول فهي توفر للشركات أداة لزيادة رأس المال من خلال بيع الأسهم والسندات للمستثمرين كما أن تداول الأسهم يساعد في تحديد القيمة السوقية للشركات، مما يساهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية من جهة أخرى، تسهم البورصة في توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، حيث يمكن لهم الحصول على عوائد من خلال الأرباح الموزعة أو الزيادة في أسعار الأسهم.

التوقعات المستقبلية للتداولات في سوق المال

تستند التوقعات المستقبلية للتداولات في البورصة حسب خبراء سوق المال إلى العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق بشكل كبير.

ومن أبرز العوامل التي قد تؤثر على التوقعات المستقبلية:

1. الاقتصاد العالمي: حالة الاقتصاد العالمي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق المالية. في حال كانت هناك بوادر من تباطؤ النمو الاقتصادي أو انكماش في الاقتصاد العالمي، فإن ذلك قد ينعكس سلبًا على أداء أسواق المال.

2. التطورات السياسية: الأزمات السياسية، الحروب، التوترات الدولية، والانتخابات لها تأثير كبير على أسواق المال على سبيل المثال، الانتخابات الأمريكية أو أي تغييرات في السياسة الاقتصادية قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق.

3. التطورات التكنولوجية: التغيرات التكنولوجية تفتح آفاقًا جديدة في أسواق المال. مثلًا، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحليل المالي، الذكاء الاصطناعي، والتداول الآلي يمكن أن يحدث فارقًا في التداولات ويؤثر على حركة السوق.

4. الأسعار العالمية للسلع: تقلبات أسعار النفط والذهب، والتي تعد من المؤشرات الرئيسية التي تراقبها الأسواق المالية، قد تؤثر بشكل غير مباشر على المؤشرات والأسواق.

مؤشرات التداول، فيتو

88.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نسبة 88.5%من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.7 %، والعرب على 4.8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

كما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 376 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 19.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.5 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7 %و سجل العرب 5.8 %.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 3.591,3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.741,6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

حركة تداولات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات امس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 35254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 43234 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 15833 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3805 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14118 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة.

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