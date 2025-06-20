طريقة عمل البسبوسة على الطريقة الأصلية بمكونات بسيطة

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بطرق وحشوات مختلفة.

وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة ولكن بعض الخطوات هى التى تميز البسبوسة العادية عن البسبوسة الأصلية مثل التى تباع بمحال الحلوى.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:-

2 كوب سميد (دقيق البسبوسة الخشن)

1 كوب زبادي (لبن رايب)

¾ كوب سكر

½ كوب سمن مذاب (أو زبدة)

½ كوب جوز هند مبشور (اختياري)

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

½ ملعقة صغيرة فانيليا

للشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

½ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة عمل البسبوسة:-

لتحضير الشربات، في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

اتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون.

اتركيه يغلي على نار هادئة لمدة 8-10 دقائق.

أضيفي الفانيليا (إذا رغبتى) ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد.

ثم نحضر البسبوسة، في وعاء كبير، اخلطي السميد مع السكر وجوز الهند والبيكنج بودر ورشة الملح.

أضيفي السمن وقلبي حتى تتغلف حبات السميد جيدا.

أضيفي الزبادي والفانيليا، وقلبي حتى تحصلي على خليط متجانس (لا تعجني كثيرا).

ادهني صينية خبز بالسمن وصبي الخليط فيها، وساوي السطح.

قطعي البسبوسة إلى مربعات أو معينات، وزيني كل قطعة بحبة لوز أو فستق (اختياري).

ضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية.

فور خروجها من الفرن، صبي عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

اتركيها تمتص الشربات، ثم قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

لا تكثري من العجن حتى لا تصبح قاسية.

يجب أن يكون الشربات بارد، والبسبوسة ساخنة حتى تتشربه جيدا.

يمكن استبدال الزبادي بكوب حليب + ملعقة خل (يترك 10 دقائق قبل الاستخدام).

طريقة عمل البسبوسة

ولعمل صوابع زينب

مكونات عمل صوابع زينب:-

كوب سميد

نصف كوب دقيق منخول

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة سكر

ثلث كوب ماء دافئ

ربع ملعقة صغيرة ملح

القليل من ماء الورد

للشربات

كوب سكر

كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة عمل صوابع زينب:-

يخلط السميد والدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح.

يفرك الخليط مع الزيت.

يضاف الماء وماء الورد تدريجيًا ويعجن حتى نحصل على عجينة ملساء.

تغطى وتترك في مكان دافىء مدة ساعة.

تؤخذ قطع صغيرة من العجين باليد.

وتمرر على سطح مبرشة متوسطة الثقوب مع الضغط والسحب لتشكيل الحبة بشكلها التقليدي.

تقلى في الزيت النباتي على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي غامق

تصفى على ورق المطبخ ثم توضع في القطر البارد وتقلب حتى تتشرب كمية وافرة وترفع.

تصفى على ورق المطبخ ثم توضع في القطر البارد وتقلب حتى تتشرب كمية وافرة وترفع. لعمل الشربات، تخلط جميع المكونات في قدر وتوضع على نار هادئة تترك لتغلي مدة عشر دقائق وترفع عن النار وتترك لتبرد تمامًا.

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