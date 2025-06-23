طريقة عمل البسبوسة في خطوات بسيطة ومذاق لا يقاوم
طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بحشوات مختلفة.
وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل البسبوسة.
مكونات عمل البسبوسة:
2 كوب سميد (دقيق بسبوسة)
1 كوب سكر
1 كوب لبن (زبادي)
½ كوب سمن (مذاب)
½ كوب جوز هند مبشور (اختياري)
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
للشربات (القطر):
2 كوب سكر
1 كوب ماء
½ ملعقة صغيرة عصير ليمون
رشة فانيليا أو ماء ورد (اختياري)
للتزيين:
حبات لوز أو فستق (اختياري)
طريقة عمل البسبوسة:
- في قدر على النار، ضعي الماء والسكر واتركيه حتى يغلي.
- أضيفي عصير الليمون، واتركي المزيج يغلي لمدة 7-10 دقائق حتى يصبح سميكا قليلا.
- أطفئي النار وأضيفي الفانيليا أو ماء الورد، واتركيه يبرد تماما.
- في وعاء كبير، اخلطي السميد مع السكر وجوز الهند والبيكنج بودر.
- أضيفي السمن المذاب وقلبي جيدا حتى يتشرب السميد السمن.
- أضيفي اللبن والفانيليا وقلبي حتى تتجانس كل المكونات.
- اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالسمن ومسطحة السطح.
- زيني الوجه بحبات اللوز أو الفستق.
- اتركي الصينية ترتاح 10 دقائق قبل إدخالها الفرن.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- اخبزي البسبوسة لمدة 25–30 دقيقة أو حتى تتحمر من الأعلى.
- بمجرد خروجها من الفرن، اسكبي الشربات البارد عليها وهي ساخنة.
- يجب أن يكون الشربات باردا والبسبوسة ساخنة عند سكبه.
- لا تخلطي الخليط كثيرا بعد إضافة اللبن حتى لا تصبح العجينة مطاطية.
- يمكنك إضافة ملعقة عسل جلوكوز للشربات ليعطي لمعة وقوام جيد.
- تقدم دافئة أو باردة حسب الرغبة.
- يمكن تقديمها مع القشطة أو الكريمة لزيادة الطعم الغني.
ولعمل الجلاش الحلو
مكونات عمل الجلاش الحلو:
1 عبوة من رقائق الجلاش (500 جرام تقريبًا)
2 كوب من الحليب
2 ملعقة كبيرة من السكر
3 بيضات
1 ملعقة صغيرة فانيليا
نصف كوب سمن أو زبدة مذابة
مكسرات مجروشة (لوز، فستق، جوز – حسب الرغبة)
لعمل الشربات (القطر):
2 كوب سكر
1 كوب ماء
عصير نصف ليمونة
رشة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)
طريقة عمل الجلاش الحلو:
- في قدر على النار، يُضاف السكر والماء، ويُترك حتى يغلي.
- يُضاف عصير الليمون ويُترك لمدة 10 دقائق حتى يتكثف قليلًا، ثم تُضاف الفانيليا ويُترك ليبرد.
- ثم تُدهن صينية الفرن بقليل من السمن.
- يُقسّم الجلاش إلى نصفين.
- تُرص طبقات النصف الأول في الصينية مع دهن كل طبقة بقليل من السمن باستخدام فرشاة.
- بعد الانتهاء من نصف الكمية، يُضاف خليط المكسرات بالتساوي.
- تُوضع طبقات الجلاش المتبقية بنفس الطريقة، مع دهن كل طبقة بالسمن.
- يُقطع الجلاش إلى مربعات أو مثلثات حسب الرغبة قبل الخبز.
- يُخلط الحليب مع السكر والبيض والفانيليا جيدًا.
- يُصب خليط الحليب فوق الجلاش بالتساوي.
- تُدخل الصينية فرن مُسخّن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30–40 دقيقة، أو حتى يُصبح الوجه ذهبي اللون.
- عند إخراج الجلاش من الفرن، يُصب عليه القطر البارد مباشرة وهو ساخن.
- يُترك ليبرد ويُقدم.
- والجلاش الحلو وصفة لذيذة وسهلة التحضير، تناسب جميع الأوقات، يمكن تنويع الحشوات حسب الذوق، ما يجعله طبقًا محبوبًا لدى الجميع.
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