الأربعاء 11 يونيو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل البسبوسة في البيت، أوفر وبأقل التكاليف

البسبوسة
البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة في البيت، زي الجاهزة، مرملة ومتماسكة من الوصفات التي تحتار في عملها الكثير من ستات البيوت، ومع ارتفاع أسعار الحلويات الشرقية، تحاول الكثيرات البحث عن طريقتها.
 

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 تعلم طريقة عمل البسبوسة بالسميد، يجعلك تشعرين بالتميز من جهة، وللتوفير في الميزانية والتوقف عن شراء البسبوسة الجاهزة، من جهة أخرى.

 

وطريقة عمل البسبوسة بالسميد من أصناف الحلويات الشرقية، التي يمكن اجادتها في البيت، بدلا من شراءها جاهزة، للتوفير في الميزانية، فأسعارها في المحلات أضعاف تكلفتها في البيت.

 

طريقة عمل البسبوسة بالسميد بأقل سعرات حرارية
 

وطريقة عمل البسبوسة بالسميد في البيت، من الوصفات التي يمكنك إجادتها بسهولة، إلى جانب أنه  يمكن للبسبوسة أن تكون صحية، او منخفضة السعرات الحرارية، وهو ما تستعرضه الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، من خلال طريقة جديدة لعمل البسبوسة بزيت الزيتون والليمون.

مقادير عمل البسبوسة بالسميد الصحية:
2 كوب سميد
½ كوب سكر
2 ملعقة كبيرة عسل أبيض
¾ كوب زبادي
¼ كوب عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة بشر ليمون
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملعقة بيكنج باودر
فستق للتزيين

 

مكونات القطر:
1 و½ كوب سكر
1 و½ كوب ماء
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
½ كوب بشر ليمون

 

خطوات تحضير البسبوسة بالسميد:

اخلطي السميد وزيت الزيتون وافركيها جيدا ثم ضيفي السكر والبيكنج بودر وبشر اليمون.
اخلطي العسل وعصير الليمون، والزبادي وضفيهم للعجينة.
ادهني صينية الفرن بقليل من الزيت، ثم ضعي العجينة بالصينية، وزينيها بالفستق وادخليها الفرن.
ضعي الماء والسكر في وعاء على النار، وضيفي الليمون واتركي الكل يغلي على النار.
اسقي البسبوسة بالقطر المحضر البارد فور خروجها من الفرن.
قدميها بالهنا والشفا.
 


طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد السايب

طريقة البسبوسة
طريقة البسبوسة

ولكل من تبحث عن طريقة عمل البسبوسة الاحترافية، بدقيق السميد السايب، نقدمها في السطور التالية، وبخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة ومبهرة، زي المحلات.

 

طريقة عمل البسبوسة الاحترافية
ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل البسبوسة بالسميد، زي الجاهزة، وأوفر بشكل كبير.

مقادير البسبوسة:
نصف كيلو دقيق سميد
نصف كوب سمن دايب
كوب سكر
ربع كوب جوز هند ناعم
كوب الا ربع حليب أو (كوب زبادي)
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة عسل جلوكوز
ملعقة فانيليا

 

خطوات عمل البسبوسة

تخلط المكونات سويا، ولكن دون عجن.
تفرد العجينة فى صينية مقاس ٢٨ مدهونة بمادة دهنية وتترك ١٠ دقائق قبل دخولها الفرن.
ثم تخبز في فرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥:٣٠ دقيقة.
فور خروجها من الفرن تسقى بالشربات الساخن.

 

شروط وأسرار نجاح البسبوسة

البسبوسة الاحترافية
البسبوسة الاحترافية

أهم سر من أسرار نجاح البسبوسة؛ هو ألا يتم عجن البسبوسة على الإطلاق عند عملها، وكذلك أن يكون الشربات الذي تسقى به البسبوسة ساخن، وهي ساخنة، وتسقى فور خروجها من الفرن.
لابد أن يغلف السمن السايح المضاف للبسبوسة، كل حبيباتها تماما، فهي خطوة هامة من خطوات نجاح البسبوسة.
يذاب السكر وعسل الجلوكوز مع اللبن على نار هادئة تماما.
من شروط الحصول على بسبوسة مرملة وطرية ومتماسكة في نفس الوقت، ألا نتركها حتى تمام التسوية في الفرن، ولكن نتركها حتى تحمر الجوانب فقط، ثم نطفيء الفرن، ونشعل الشواية، ونتابعها حتى تأخذ اللون الذهبي المميز لها.

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