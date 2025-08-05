المصرية لحقوق الإنسان تشيد بدعم الناخبين من ذوي الإعاقة وتوفير الرعاية الصحية أمام اللجان

ثمنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الجهود المبذولة لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ .

وسائل الدعم والتيسير على الناخبين

ورصدت فرق المتابعة التابعة للمنظمة توفير عدد من وسائل الدعم والتيسير، من بينها:

• تجهيز بعض مقار اللجان بممرات خاصة لتسهيل الدخول والخروج.

• وجود أفراد من فرق الأمن والمشرفين لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن في الوصول إلى لجانهم.

• انتشار قوافل طبية أمام عدد من مقار اللجان لتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للمواطنين، ما يعكس الحرص على سلامة الناخبين خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

مشاركة فعالة في الحياة السياسية

وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو ضمان مشاركة فعالة لجميع فئات المجتمع في الحياة السياسية، وتدعو إلى تعميمها وتطويرها بما يعزز من شمولية العملية الانتخابية واحترام حقوق الإنسان.

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