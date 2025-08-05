المصرية لحقوق الإنسان: حضور شبابي في ثاني أيام انتخابات الشيوخ

تواصل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عبر غرفة العمليات المركزية متابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ ٢٠٢٥، لليوم الثاني، وذلك في إطار حرصها المستمر على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية لمراقبة الانتخابات.

متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

وقالت المنظمة إن غرفة العمليات تلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من التقارير الميدانية من متابعي المنظمة المنتشرين في مختلف المحافظات، والتي تشير إلى إقبال ملحوظ من الناخبين، خاصة فئة الشباب، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية المشاركة السياسية والمساهمة الفاعلة في بناء الحياة الديمقراطية.

متابعو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لانتخابات مجلس الشيوخ

وأكدت المنظمة أن متابعيها المعتمدين، والبالغ عددهم 480 متابعا، مستمرون في رصد كافة مجريات العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها، مع توثيق أي ملاحظات أو انتهاكات قد تطرأ، تمهيدًا لإصدار تقرير تفصيلي في ختام العملية.

وثمنت المنظمة جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، وأكدت التزامها التام بالحياد والمهنية، والعمل على دعم استحقاقات التحول الديمقراطي في مصر.

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