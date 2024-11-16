مستشار المرشد الإيراني يتحدث عن نقاط إيجابية في المشروع الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان

قال علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إنه "حمل رسالة إلى كل من الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وسيترك لكل منهما الإجابة عن مضمونها".

وأكد لاريجاني، في مقابلة مع قناة "الميادين"، أن “الرسائل التي حملها من المرشد الإيراني، الهدف منها تقديم الدعم إلى المقاومة والشعبين اللبناني والسوري”.

وبشأن المسودّة الأمريكية، التي تسلمها رئيس مجلس النوب اللبناني بري لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، قال لاريجاني: "خلال اللقاءات في لبنان اطلعت على تفاصيل مشروع السفير الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ورأيت فيه نقاطا إيجابية، لكن بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من البحث لتتضح أكثر، وقد يتم الاتفاق على بعضها مستقبلًا وهذا الموضوع يتعلق بالحكومة اللبنانية".

وأضاف أن “حزب الله حزب عاقل ومنطقي، ولديه قادة عقلاء كثر وناضجون سياسيًا، ونحن نثق بهم وبقراراتهم، كما أن المقاومة ناضجة ولها فكر ناضج وليست في حاجة إلى أي نصيحة من أي كان، بل هي من تقدم النصائح”.

رأى كبير مستشاري قائد الثورة الإيرانية أن “التصريحات السياسية والعسكرية الإسرائيلية لها جوانب دعائية”، مشددا على أن “وعي قادة المقاومة بالنسبة إلينا هو محل ثقة كاملة، وأن المعارك التي تخوضها المقاومة في جنوبي لبنان تدل على إخفاق الصهاينة، وعدم عقلانيتهم”.

وعبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس الجمعة، عن رفضه بعض بنود المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار، قائلا إنه ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدًا أن هذا غير مقبول لبنانيًّا.

وأضاف بري أن المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار لا يتضمن أي نص يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان حال الاشتباه بوجود تهديد، كما تطالب تل أبيب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وأكد أن تضمين أي بند يسمح بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان “أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى فتح نقاش بشأنه لأنه مساس بسيادة لبنان”.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات والسعودية ودول أخرى، الخميس، إلى وقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، لمدة 21 يوما، وجاء ذلك، وفقًا لبيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ55 تواليًا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.