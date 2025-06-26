باللغة العبرية، المرشد الإيراني يوجه رسالة جديدة إلى إسرائيل

نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي منشورًا على منصة "إكس" باللغة العبرية، قال فيه إن "على الكيان الصهيوني أن يعلم أن أي عدوان على إيران سيُكلفه غاليًا"، في رسالة تهديد مباشرة وواضحة.

لغة التهديد تتصاعد وهذه المرة بلغتهم

استخدام خامنئي للغة العبرية أثار تفاعلًا واسعًا، حيث اعتُبر المنشور رسالة نفسية وسياسية موجهة مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

سياق متفجر من المرشد الإيراني

التصريح يأتي بعد أيام من تقارير أمريكية وإسرائيلية عن ضربات دقيقة دمرت قدرات نووية إيرانية، وهو ما نفته طهران جزئيًا، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى صراع مفتوح في المنطقة.

أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب

وقال علي خامنئي المرشد الإيراني اليوم الخميس: “أبارك انتصارنا على أمريكا التي دخلت الحرب لأنها شعرت أن الكيان الصهيوني سيدمر بالكامل”.

وأضاف المرشد الإيراني: “أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب وانتصرنا ووجهنا لها صفعة قاسية.. الشعب الإيراني وقف صفا واحدا لدعم قواتنا المسلحة”.

وتابع خامنئي: “شعبنا أظهر شخصيته وأثبت أنه متحد في الأوقات اللازمة.. أوجه التحية للشعب الإيراني العظيم بمناسبة النصر على الكيان الصهيوني المصطنع".

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