الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

باللغة العبرية، المرشد الإيراني يوجه رسالة جديدة إلى إسرائيل

المرشد الإيراني،
المرشد الإيراني، فيتو

نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي منشورًا على منصة "إكس" باللغة العبرية، قال فيه إن "على الكيان الصهيوني أن يعلم أن أي عدوان على إيران سيُكلفه غاليًا"، في رسالة تهديد مباشرة وواضحة.

 

لغة التهديد تتصاعد وهذه المرة بلغتهم

استخدام خامنئي للغة العبرية أثار تفاعلًا واسعًا، حيث اعتُبر المنشور رسالة نفسية وسياسية موجهة مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

 

سياق متفجر من المرشد الإيراني

التصريح يأتي بعد أيام من تقارير أمريكية وإسرائيلية عن ضربات دقيقة دمرت قدرات نووية إيرانية، وهو ما نفته طهران جزئيًا، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى صراع مفتوح في المنطقة.

 

أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب

وقال علي خامنئي المرشد الإيراني اليوم الخميس: “أبارك انتصارنا على أمريكا التي دخلت الحرب لأنها شعرت أن الكيان الصهيوني سيدمر بالكامل”.

وأضاف المرشد الإيراني: “أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب وانتصرنا ووجهنا لها صفعة قاسية.. الشعب الإيراني وقف صفا واحدا لدعم قواتنا المسلحة”.

وتابع خامنئي: “شعبنا أظهر شخصيته وأثبت أنه متحد في الأوقات اللازمة.. أوجه التحية للشعب الإيراني العظيم بمناسبة النصر على الكيان الصهيوني المصطنع".

قلق في إيران بعد غياب خامنئي عن الإعلام، أين يختبئ المرشد الأعلى؟

مستشار المرشد الإيراني: اللعبة لم تنته بعد.. والمواد المخصبة لا تزال سليمة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خامنئي العبرية إسرائيل الكيان الصهيونى إيران قدرات نووية إيرانية طهران تل أبيب منشآت نووية إيرانية الشعب الايراني

مواد متعلقة

خامنئي: أمريكا دخلت الحرب لإنقاذ إسرائيل وترامب كان بحاجة للاستعراض

خامنئي: الكيان الصهيوني المصطنع ترنح تحت ضرباتنا

علي خامنئي يعلن الانتصار على إسرائيل: سحقت وانهارت رغم كل ما لديها من ضجيج
ads

الأكثر قراءة

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

ملكة هولندا تسخر من ترامب (فيديو)

بطل جديد، اشتعال سيارة محملة بالكتان والسائق ينقذ الغربية من كارثة (فيديو)

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

محمود الحسيني يضرب طليقته أمام محكمة الأسرة بالبدرشين والأمن يضبطه

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

رقم ضخم، كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده؟

تعرف على سعر القصدير عالميا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة محرمة؟ رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الانشقاق وسبب تسميتها

خالد الجندي: قصة قاتل الـ 100 نفس ليست حكاية جريمة بل درس في هجرة التائبين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية