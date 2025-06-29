خامنئي لـ ترامب: أمريكا لم تحقق أي إنجاز وأنت تبالغ
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم الأحد في تصريحات له، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبالغ وأن الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز على الأرض.
حرب الأيام الـ12 على طهران
في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد: ما كنت لأسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، وأن حرب الأيام الـ12 على طهران كانت مكثفة.
إيران أرادت على مدى سنوات امتلاك سلاح نووي
وأضاف ترامب لشبكة فوكس نيوز: إيران أرادت على مدى سنوات امتلاك سلاح نووي وكانت على بعد أسابيع من الحصول عليه.. ما قمنا به في طهران كان رائعا.
المواقع النووية الثلاثة في إيران
وتابع ترامب: كل صاروخ أطلقناه على طهران أصاب هدفه.. لقد دمرنا المواقع النووية الثلاثة في إيران وإسرائيل استطاعت إلحاق الضرر بمنشآتها النووية.
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