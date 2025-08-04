إيران: لن نسمح لمفتشي الدولية للطاقة النووية بالوصول إلى المنشآت الذرية

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إنه وفق القوانين التي صادق عليها البرلمان، لن يُسمح تحت أي ظرف من الظروف لأي جهة دولية بالوصول ميدانيًا إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وفي تصريح لوكالة تسنيم للأنباء، نفى عزيزي ما يشاع عن استئناف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية، مشددًا على أن "وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي من المقرر أن يزور إيران في الأسبوع المقبل، يمكنه فقط إجراء محادثات ومشاورات فنية ومتخصصة مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين".

وأضاف أن "القوانين التي صوت عليها البرلمان تمنع تمامًا دخول أي وفد أو جهة أجنبية إلى المنشآت النووية، كما أن أي نوع من عمليات التفتيش من قبل هذا الوفد أو غيره غير مسموح به". وشدد عزيزي على أن "هذه القيود ثابتة وغير قابلة للتغيير، والالتزام الكامل بها أمر لا يقبل التهاون"، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية لهذه الزيارة لا يتضمن بأي شكل من الأشكال مناقشة قضايا مثل الوصول إلى المنشآت أو التفتيش كما تطالب به الوكالة.

وختم رئيس لجنة الأمن القومي تصريحه بتأكيد أن المحاور المطروحة من إيران تندرج بالكامل ضمن إطار التعاون الفني المسموح به، وتهدف فقط إلى تبادل الآراء الفنية ورفع بعض الغموض أو الإشكالات التقنية.

قائد الجيش الإيراني: القدرات الصاروخية والمسيرات قائمة وجاهزة

وقال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، يجب أن نعتبر أي تهديدا بنسبة واحد بالمائة تهديدًا حقيقيًا، كما يجب ألا نقلل من شأن العدو وألا نعتبر التهديد قد انتهى.

وأضاف القائد العام للجيش الإيراني أن "القدرة الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية لا تزال قائمة وجاهزة للعمليات. فقد واصلنا هجماتنا حتى اللحظة الأخيرة لفرض وقف إطلاق النار على العدو".

الخارجية الإيرانية: اتفقنا على مواصلة مفاوضات إسطنبول مع الترويكا الأوروبية

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنه من الطبيعي إعادة تقييم التعاون مع الوكالة الدولية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت البلاد النووية.

الخارجية الإيرانية: ندخل أي مسار تفاوضي بجدية تامة

وأوضحت الخارجية الإيرانية: ندخل أي مسار تفاوضي بجدية تامة واتفقنا على مواصلة مفاوضات اسطنبول مع الترويكا الأوروبية.

وتابعت: تعليق تعاوننا مع الوكالة الدولية كان استنادا لقرار البرلمان ووفدها سيزور طهران لبحث الأمر.

وقبل وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أنه بعد 6 أسابيع من الهدنة التي أنهت الحرب الإسرائيلية على إيران، أعلنت السلطات الإيرانية عن تغييرات هيكلية غير مسبوقة في المنظومة الأمنية، شملت تأسيس "مجلس دفاع" بمهام إستراتيجية، وعودة السياسي المخضرم علي لاريجاني إلى موقعه كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما اعتبره مراقبون خطوة استباقية تحضيرا لجولة جديدة من التصعيد.

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