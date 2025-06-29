الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران: 6 صواريخ أصابت قاعدة العديد بدقة وترامب يعيش في وهم

الصواريخ الإيرانية،
الصواريخ الإيرانية، فيتو

قال علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الأعلى، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن إيران أطلقت 14 صاروخًا باليستيًا على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، مؤكدًا أن 6 صواريخ منها أصابت أهدافها بدقة وبقوة تدميرية كبيرة.

 

الصواريخ الإيرانية التي ضربت قاعدة العديد

وأضاف لاريجاني: "كل صاروخ كان يحمل رأسًا حربيًا يزن 400 كيلوجرام، وقد نفذنا الضربة بدقة، ونعرف تمامًا ماذا حدث على الأرض".

 

رسالة واضحة إلى واشنطن

أكد لاريجاني أن الضربة كانت ردًا مباشرًا على العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي له، موضحًا أن إيران أرادت إيصال رسالة قوة وردع إلى الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

 

وتابع: "لا أحد يمكنه إنكار ما حدث، وترامب يمكنه أن يستمتع بأوهامه إن أراد، لكننا نعرف الواقع على الأرض".

 

إيران تؤكد امتلاكها بنك أهداف دقيق

وقال لاريجاني إن العملية العسكرية كانت محسوبة بدقة شديدة، وأن إيران تمتلك بنك أهداف مفصل للقواعد الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، ما يُعد رسالة تهديد مستمرة لأي تصعيد مستقبلي.

 

ترامب في مرمى السخرية الإيرانية

ووجّه المسؤول الإيراني انتقادات حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياه بـ"بيع الأوهام" و"التهرب من الاعتراف بحقائق المعركة".

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