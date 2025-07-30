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خارج الحدود

إيران: سنرد بحزم على أي مغامرة جديدة يرتكبها الكيان الصهيوني

بزشكيان، فيتو
بزشكيان، فيتو

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأربعاء، إن طهران سترد بحزم على أي مغامرة جديدة قد يرتكبها الكيان الصهيوني ضدها.

وأضاف الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة مهدت الطريق أمام عدوان الكيان الصهيوني علينا الشهر الماضي.

واستطرد الرئيس الإيراني: ملتزمون بنهج الدبلوماسية والسلام.

 

مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

في غضون ذلك، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مساء الإثنين الماضي، على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تدخل إيران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

ونفى إسماعيل بقائي هذه المزاعم بشكل قاطع، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمعظم دول العالم، تدين بشدة الإبادة الجماعية في غزة وتدعم أي مسار من شأنه أن يؤدي إلى وقف الجرائم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم في القطاع.

وأفاد بقائي بأن مفاوضي حركة حماس يدركون مصالح شعب غزة على أفضل وجه، ويتابعونها بما يليق، ولا حاجة لتدخل أي طرف ثالث في هذا الشأن.

وشدد على أن ادعاءات ترامب عارية تماما من الصحة، موضحا أن تصريحاته للتغطية على مشاركة الولايات المتحدة في الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

 

ترامب يتهم إيران بالتدخل في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالتدخل في المحادثات الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة وإرسال إشارات إلى حماس ما يؤدي إلى تأخيرها والوصول إلى طريق مسدود.

وقال ترامب يوم الإثنين خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "سأقول إن إيران تدخلت في المفاوضات، لقد دمرنا منشآتهم النووية وسنفعل ذلك بكل سرور مرة أخرى".

وأضاف: "أرسلت إيران رسائل سيئة وأعتقد أنهم تدخلوا في المفاوضات وأعطوا حماس أوامر ورسائل.. وهذا ليس جيدا".

وأشار ترامب إلى ظهور وزير الخارجية الإيراني في برنامج تلفزيوني مؤخرا، وقال: "كانوا يتحدثون عن أمور لا ينبغي لهم التحدث عنها".

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الرئيس الإيراني الكيان الصهيونى طهران الولايات المتحدة إيران حركة حماس غزة ترامب

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