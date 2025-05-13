فوائد حب الرشاد، تنظم الدورة الشهرية وتدر الحليب للمرضعات

فوائد حب الرشاد، حب الرشاد من أنواع الحبوب الشهيرة التى لها استخدامات عديدة ونالت شهرة واسعة فى وقتنا الحالى على مستوى العالم.

وفوائد حب الرشاد عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن، استشارى التغذية العلاجية: إن حب الرشاد من النباتات العشبية التي تنتمي إلى الفصيلة الصليبية، ويتميز بطعمه الحار ورائحته النفاذة، وتستخدم بذوره في الطب الشعبي منذ قرون لقيمتها الغذائية العالية وخصائصها العلاجية المتعددة، وتنتشر زراعته في مناطق عديدة من العالم، منها شبه الجزيرة العربية، الهند، وإيران.

القيمة الغذائية لحب الرشاد

وأضافت منى: تحتوي بذور حب الرشاد على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المهمة مثل: البروتينات، والألياف الغذائية، وفيتامين C، وفيتامين A، وفيتامين E، وفيتامين K، وفيتامينات B، والحديد، والكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، والزنك، والأحماض الدهنية مثل الأوميجا 3، ومضادات الأكسدة.

فوائد حبوب الرشاد، فيتو

فوائد حب الرشاد للصحة

وتابعت، أن من فوائد حب الرشاد التى تدفعنا لتناوله:

مصدر غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام، ينصح بتناوله خاصة للنساء بعد سن الأربعين للوقاية من هشاشة العظام.

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد حب الرشاد على تقوية الجهاز المناعي، ومقاومة الالتهابات والأمراض الموسمية مثل الزكام والبرد.

تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث أظهرت بعض الدراسات أن حب الرشاد يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري عند استخدامه باعتدال وتحت إشراف طبي.

في الطب الشعبي، يستخدم حب الرشاد لزيادة إدرار الحليب عند النساء المرضعات، وذلك بفضل محتواه العالي من الحديد والمعادن المحفزة لإنتاج اللبن.

يساعد حب الرشاد على تسهيل الهضم، والتخلص من الغازات والانتفاخ، والوقاية من الإمساك بفضل الألياف الموجودة فيه.

احتواء حب الرشاد على فيتامين A وE والزنك يجعله مفيد في تقوية الشعر ومنع تساقطه، وترطيب البشرة ومقاومة علامات التقدم في السن.

يستخدم حب الرشاد في علاج السعال والربو والتهاب الحلق، بفضل خصائصه الطاردة للبلغم والمضادة للالتهابات.

يساعد حب الرشاد في تنظيم الهرمونات الأنثوية، مما قد يساهم في تنظيم الدورة الشهرية والتقليل من آلامها.

طرق استخدام حب الرشاد

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أنه يمكن تناول البذور مباشرة من خلال مضغها أو ابتلاعها مع الماء، أو خلطها مع الحليب وهي طريقة شائعة، خاصة لزيادة إدرار الحليب أو تقوية العظام، ويمكن أيضا إضافتها إلى الطعام:مثل السلطات، أو خلطها مع العسل أو الزبادي، أو تحضير منقوع حب الرشاد بنقع البذور في ماء دافئ وشربه بعد عدة ساعات.

محاذير تناول حب الرشاد

وأضافت منى، أنه على الرغم من فوائد حب الرشاد المتعددة، إلا أن هناك بعض التحذيرات، منها:

فى الحمل يفضل تجنبه بكميات كبيرة أثناء الحمل لأنه قد يسبب انقباضات رحمية.

انخفاض ضغط الدم لأنه قد يساهم في خفض الضغط بشكل زائد.

التداخل مع أدوية السكري أو الضغط، ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام مع هذه الأدوية.

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