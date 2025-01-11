فوائد حب الرشاد، يحمي من هشاشة العظام ويساعد على خسارة الوزن

حب الرشاد (Lepidium sativum) هو عشب صالح للأكل ينتمي إلى عائلة Brassicaceae إلى جانب الكرنب والقرنبيط وبراعم بروكسل، وتشمل الأسماء الأخرى لهذه العشبة، التي تنمو في جنوب غرب آسيا ومصر، الحليم والشاندراسورا والهولان.

تاريخيًّا، تم استخدام هذه العشبة لعلاج السعال والإسهال ونقص فيتامين سي وانخفاض المناعة والإمساك، واليوم يتم حصادها في المقام الأول من أجل بذورها، على الرغم من أن زيوتها وجذورها وأوراقها لها استخدامات أيضًا.

حب الرشاد له نكهة ورائحة حارة ولاذعة، وبالإضافة إلى ذلك، فهو مغذي بشكل لا يصدق.

1. غني بالعناصر الغذائية

حب الرشاد منخفض السعرات الحرارية ولكنه محمل بالعناصر الغذائية، وكوب واحد (50 جرامًا) نيئًا يحتوي على:

السعرات الحرارية: 16

الكربوهيدرات: 3 جرامات

البروتين: 1.3 جرام

الدهون: 0 جرام

الألياف: 0.5 جرام

البوتاسيوم: 6% من القيمة اليومية (DV)

فيتامين أ: 10% من القيمة اليومية

فيتامين ج: 39% من القيمة اليومية

فيتامين ك: 452% من القيمة اليومية

ويعد حب الرشاد منخفضة الكربوهيدرات بشكل طبيعي وخالية من الدهون، كما أنها توفر كمية صغيرة من الألياف.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على كميات معتدلة من البوتاسيوم وفيتامين أ وكمية كبيرة من فيتامين ج، ومثل العديد من الخضروات الورقية الخضراء، فهي غنية بشكل خاص بفيتامين ك - وهو عنصر غذائي أساسي لتخثر الدم وصحة العظام.

2. يعزز صحة العظام

يعتبر حب الرشاد مصدرًا غنيًا جدًا بفيتامين ك، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يشارك في تكوين العظام وتحللها وامتصاص العناصر الغذائية، ويعتمد بروتين العظام أوستيوكالسين بشكل خاص على هذا الفيتامين لزيادة تكوين العظام وقوتها.

ترتبط مستويات فيتامين ك غير الكافية بكسور العظام لدى البالغين الآسيويين والأوروبيين.

في الواقع، يعد تناول فيتامين ك ضروريًا للحماية من حالات مثل هشاشة العظام، والتي قد تكون ناجمة عن الشيخوخة ونقص العناصر الغذائية، وهذه الحالة تضعف عظامك، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

3. يدعم صحة المناعة

يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل حب الرشاد في درء المرض وتحسين وظيفة المناعة.

هذا لأن فيتامين سي يعمل كمضاد للأكسدة للحماية من الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تقليل خطر الالتهاب، وفي المقابل، قد تحمي مستويات الالتهاب المنخفضة من حالات مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا الفيتامين في منع مسببات الأمراض الضارة من دخول العضو الخارجي الجسم، الجلد، وبدون ما يكفي من فيتامين سي، لا ينتج الجسم ما يكفي من الكولاجين - وهو مكون رئيسي للبشرة - وقد يلتئم الجروح بشكل أبطأ.

يساعد فيتامين سي أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق المساعدة في القضاء على الميكروبات - البكتيريا الضارة التي دخلت الجسم - وكذلك الخلايا الميتة التي يمكن أن تسبب تلف الأنسجة

4. يعزز فقدان الوزن

مع 16 سعرة حرارية فقط لكل كوب خام (50 جرامًا)، يعد حب الرشاد طعامًا منخفض السعرات الحرارية وقد يعزز أيضًا فقدان الوزن.

تُظهر الأبحاث أن فقدان الوزن ناجح عندما تحقق توازنًا سلبيًا في السعرات الحرارية إما عن طريق تناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه أو إنفاق المزيد من السعرات الحرارية من خلال النشاط البدني.

قد يساعد استبدال الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية بالأطعمة منخفضة السعرات الحرارية في تقليل تناول السعرات الحرارية، والجدير بالذكر أنه يمكن تناول الكثير من هذه الأطعمة دون إضافة الكثير إلى السعرات الحرارية اليومية.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات تساعد في إنقاص الوزن عن طريق المساعدة على الشعور بالشبع، وبالتالي تقليل تناول السعرات الحرارية.

نظرًا لأن حب الرشاد والعديد من الخضروات غير النشوية الأخرى منخفضة الكربوهيدرات بشكل طبيعي، فهي مناسبة لهذه الأنظمة الغذائية، ومع ذلك، يجب إقران هذه الأطعمة بأطعمة غنية بالبروتين مثل الدجاج ولحم البقر الخالي من الدهون والفاصوليا والأسماك.

5. يحمي من السموم

يحمي حب الرشاد من المركبات السامة مثل المعادن الثقيلة.

وتوجد المعادن الثقيلة مثل الألومنيوم في مستحضرات التجميل والأدوية واللقاحات والأبخرة، والتي قد تتلامس معها عادةً.

نظرًا لتراكم الألومنيوم في أنسجة الجسم، فقد تواجه في النهاية ردود فعل سلبية، مثل الإجهاد التأكسدي وضعف وظائف الكبد.

6. يعزز صحة القلب

تعزز بذور حب الرشاد صحة القلب بسبب النسبة المتوازنة من أحماض أوميجا 3 إلى أوميجا 6 الدهنية.

وتحتوي بذور حب الرشاد على 32% من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أوميغا 3، و12% من حمض لينولينيك (LA)، وهو أوميغا 6، وكلاهما من الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع الجسم صنعها، لذلك يجب الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية.

يستخدم الجسم أيضًا حمض ألفا لينولينيك وحمض الدوكوساهيكسانويك لصنع الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك.

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