فوائد حب الرشاد، ينظم الهضم ويعالج فقر الدم ويقوي المناعة

فوائد حب الرشاد، حب الرشاد من الحبوب الشهيرة التى لها شهرة واسعة خاصة فى وقتنا الحالى، ويقدم بطرق مختلفة خاصة فى السلطات والمشروبات.

وفوائد حب الرشاد، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن حب الرشاد، هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الكرنب أو الخردل، ويُزرع على نطاق واسع في مناطق متعددة من العالم، منها الهند، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ويمتاز بحبوبه الصغيرة البنية اللون، ورائحته القوية، ونكهته اللاذعة، وعلى الرغم من حجمه الصغير، إلا أنه يحمل في طياته فوائد صحية مذهلة تجعله من الأعشاب العلاجية المهمة في الطب الشعبي.

القيمة الغذائية لحب الرشاد

وأضافت منى، يحتوي حب الرشاد على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، منها البروتينات، والألياف الغذائية، والكالسيوم، والحديد، والفوسفور، وفيتامين C وA وE، ومضادات الأكسدة، وأحماض دهنية مفيدة.

فوائد حب الرشاد

فوائد حب الرشاد للصحة

وتابعت، أن من فوائد حب الرشاد للصحة:-

حب الرشاد غني بالكالسيوم والفوسفور، ما يجعله فعال في تعزيز صحة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة لدى كبار السن والنساء بعد انقطاع الطمث.

يحتوي حب الرشاد على نسبة عالية من الحديد، مما يساعد على زيادة إنتاج الهيموجلوبين في الدم، وبالتالي يعد خيار طبيعي لعلاج فقر الدم وتحسين الطاقة.

أظهرت بعض الدراسات أن حب الرشاد يساعد في تنظيم مستويات السكر، من خلال تقليل امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، ما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

بفضل محتواه من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساهم حب الرشاد في تقوية مناعة الجسم، وحمايته من العدوى الفيروسية والبكتيرية.

يحتوي حب الرشاد على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء، وتعزيز الهضم، وتخفيف الإمساك.

يستخدم حب الرشاد في الطب الشعبي لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال، الربو، والتهابات الحلق بفضل خصائصه المضادة للالتهاب والبلغم.

يعرف حب الرشاد بقدرته على تعزيز الصحة الجنسية، حيث يساهم في تحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، خصوصًا لدى الرجال.

حب الرشاد يعتبر من الأعشاب المدرة للحليب، لذلك ينصح به للنساء بعد الولادة لتحفيز إنتاج الحليب بشكل طبيعي.

يساعد حب الرشاد على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، بفضل غناه بالبروتينات والفيتامينات، كما يساهم في ترطيب فروة الرأس.

تناول حب الرشاد أو استخدامه في وصفات موضعية يمكن أن يساعد في علاج البثور وتوحيد لون البشرة، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تقي من الشيخوخة المبكرة.

أضرار حب الرشاد عند الإفراط في تناوله

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أن الإفراط فى تناول حب الرشاد قد يسبب انخفاض شديد في ضغط الدم، وينصح بتجنبه للحامل بكميات كبيرة لأنه قد يحفز الرحم، وقد يتفاعل مع أدوية السكر أو الضغط، والإفراط في تناوله قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.