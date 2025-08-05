لينك تنسيق الثانوية العامة 2025، تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. يبحث طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بكثرة، عبر محرك البحث جوجل، عن لينك تنسيق الثانوية العامة 2025، وتنسيق حاسبات ومعلومات 2025.

وتنطلق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، غدًا الأربعاء الموافق 6 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، حيث يغلق موقع التنسيق تسجيل الرغبات في السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

لينك تنسيق الثانوية العامة 2025

وتستقبل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025، صباح غد الأربعاء، ويوميًّا خلال أيام المرحلة الثانية من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الثالثة عصرا، لتقديم الاستشارات الفنية لهم خلال عملية تسجيل الرغبات.

ويبحث طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، عن لينك تنسيق الثانوية العامة 2025، حيث يتاح لطلاب المرحلة الثانية تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، سواء عن طريق معامل التنسيق المنتشرة بالمحافظات، او من خلال جهاز الحاسب الشخصي.

ويمكن للطلاب الدخول إلى لينك تنسيق الثانوية العامة 2025 من هنــــــــــــــــا.

تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، الحد الادنى للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025، بنظاميها القديم والحديث، وجاء كالتالي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية 68,75%

الشعبة الأدبية 64,06%

للنظام القديم:

الشعبة العلمية 68,29%

الشعبة الأدبية 58,53%

كما أعلن الوزير، الكليات المتاحة للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025، ومن بين الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم وعلمي رياضة حاسبات ومعلومات.

ويتساءل الطلاب عن تنسيق حاسبات ومعلومات 2025، بالرغم من عدم بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025.

وتشير التوقعات، أن مؤشرات تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي علوم، قد يقترب من 88,50%، أما تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2025 بها من 83,50%.

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