الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لينك تنسيق الثانوية العامة 2025، تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

تنسيق حاسبات ومعلومات
تنسيق حاسبات ومعلومات 2025، فيتو

تنسيق الثانوية العامة 2025.. يبحث طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بكثرة، عبر محرك البحث جوجل، عن لينك تنسيق الثانوية العامة 2025، وتنسيق حاسبات ومعلومات 2025.

وتنطلق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025، غدًا الأربعاء الموافق 6 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، حيث يغلق موقع التنسيق تسجيل الرغبات في السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

 

لينك تنسيق الثانوية العامة 2025

وتستقبل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025، صباح غد الأربعاء، ويوميًّا خلال أيام المرحلة الثانية من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الثالثة عصرا، لتقديم الاستشارات الفنية لهم خلال عملية تسجيل الرغبات.

 

ويبحث طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، عن لينك تنسيق الثانوية العامة 2025، حيث يتاح لطلاب المرحلة الثانية تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، سواء عن طريق معامل التنسيق المنتشرة بالمحافظات، او من خلال جهاز الحاسب الشخصي.

ويمكن للطلاب الدخول إلى لينك تنسيق الثانوية العامة 2025 من هنــــــــــــــــا.

 

تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، الحد الادنى للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025، بنظاميها القديم والحديث، وجاء كالتالي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية 68,75%

الشعبة الأدبية 64,06%

للنظام القديم:

الشعبة العلمية 68,29%
الشعبة الأدبية 58,53%

كما أعلن الوزير، الكليات المتاحة للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025، ومن بين الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم وعلمي رياضة حاسبات ومعلومات.
ويتساءل الطلاب عن تنسيق حاسبات ومعلومات 2025، بالرغم من عدم بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025.
وتشير التوقعات، أن مؤشرات تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي علوم، قد يقترب من 88,50%، أما تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2025 بها من 83,50%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2025 لينك تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحله الثانيه للثانويه العامه 2025 معامل التنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات طلاب المرحلة الثانية موقع التنسيق الإلكتروني وزير التعليم العالي الحد الادني للمرحلة الثانية الكليات المتاحة للمرحلة الثانية حاسبات ومعلومات الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم وعلمي رياضة تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي علوم تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2025

مواد متعلقة

لينك تنسيق الثانوية العامة 2025، كليات المرحلة الثانية أدبي

خطوة بخطوة، كيفية تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية علي موقع التنسيق

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية علمي علوم 2025

الحد الأدني لكليات الألسن والإعلام بتنسيق الجامعات 2025، كفر الشيخ الأعلى

لينك نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي علوم، بالنسب المئوية

الأكثر قراءة

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

لحظة القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي وتمثيل الجريمة (فيديو وصور)

بعد قرارات الحبس الجماعي، ماذا قال البلوجرات مداهم وشاكر وليلى الشبح في التحقيقات (صور)

رابط التقديم في المدارس المصرية الألمانية 2026

سعر السمك اليوم، قفزة في 3 أصناف منها البوري وانخفاض كبير بالمكرونة والجمبري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

صفقة سون قائد توتنهام الإنجليزي تضرب الرقم القياسي بالدوري الأمريكي

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في 11 صنفا لأول مرة وارتفاع الفص 10 جنيهات

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads