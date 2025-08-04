الأهلي يسابق الزمن لتسويق هذا اللاعب قبل إغلاق القيد

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لتسويق المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلي أحد الأندية، وذلك قبل إغلاق باب القيد يوم الأربعاء المقبل.

ويسعي الأهلي لتسويق اللاعب خوفا من رحيله بشكل مجاني عن القلعة الحمراء، عقب إغلاق باب القيد، نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق.

ويحاول الأهلي، إقناع رضا سليم بتخفيض طلباته المالية، والرحيل لأحد أندية الدوري الممتاز، خاصة بعد تلقيه عرضا من سيراميكا والمصري.

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر النادي الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة.

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