ختام فعاليات Connects بالجامعة الألمانية في برلين بمشاركة 608 طلاب من مصر

أعلن الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية الدولية ختام فعاليات أعمال برنامجً Connects Event، بحضور الدكتور رالف كليشوسكي رئيس جامعة GIU Berlin والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة 608 طلاب من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من بينهم سياسيون ودبلوماسيون وبرلمانيون وممثلو هيئة التبادل العلمي الألمانية وأكاديميون.

د. أشرف منصور من فعاليات Connects في برلين، فيتو

ختام فعاليات برنامج Connects في برلين

تناول ختام فاعليات أعمال البرنامج ورش عمل متعددة وعدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية بجانب تنوع المنتج إلى التصميم الجرافيكي.

وجاء ذلك من خلال إطلاق منصة للريادة الشبابية تقدم حقائق خاصة بدعم مصممي الاستراتيجيات الشبابية والمؤسسات المعنية بتزويد الشباب العربي وصنّاع الفرص المستقبلية بالحقائق والبيانات والمعطيات الدقيقة التي تؤهلهم لاتخاذ القرارات التي تنعكس إيجابًا على تعزيز قدراتهم وفتح آفاق جديدة لهم فالبيانات هي ركيزة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتصميم استراتيجيات شبابية مثمرة.

فعاليات برنامج Connects في برلين، فيتو

وكان الدكتور أشرف منصور قد صرح في وقت سابق خلال افتتاح الفعاليات أن الجامعتين الألمانيتين في مصر لا تقتصر مهمتهما على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل تمتد لتكون شريكًا فاعلًا في دعم الجهود الوطنية للتنمية الشاملة.

وأشار إلى أن تنظيم فعاليات مثل "Connects Event" يهدف إلى خلق جيل من الشباب المصري المؤهل لمواجهة تحديات سوق العمل العالمي، وذلك من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية متطورة في مجالات تكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والتصميم.

توصيات برنامج Connects بالجامعة الألمانية في برلين

وتركزت توصيات لقاء ايفنت كونكت Connects Event بالجامعة الألمانية ببرلين على تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين مصر وألمانيا، وإعداد جيل شاب مؤهل لمواجهة تحديات السوق العالمي.

كما شملت تعزيز الهوية المصرية بنشر القيم الحضارية العريقة في إطار من الحوار الثقافي والتفاهم المتبادل، وتطوير لمهارات الشباب بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتصميم والعمارة، بجانب تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والألمانية من خلال إطلاق المشاريع الثقافية والبرامج الأكاديمية المشتركة والمبادرات الشبابية، بما يساهم في دعم للسياحة التعليمية من خلال اقامة معرض المتحف المصري الكبير في برلين لتعريف الطلاب الألمان والدوليين بالحضارة المصرية في سياق أكاديمي منظم، والترويج للمتحف المصري الكبير كأداة لتعزيز الروابط الثقافية والدبلوماسية بين مصر وألمانيا، وتقديمه كهدية مصر للعالم، والسعى لإبرام اتفاقيات تعاون استراتيجية على غرار تلك التي وقعت بين الجامعة الألمانية بالقاهرة وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية لتعزيز مجالات الشراكة الأكاديمية والاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.