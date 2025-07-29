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الجامعة الألمانية بالقاهرة تكرم أوائل الثانوية العامة وتقدم 64 منحة دراسية كاملة

تكريم أوائل الثانوية
تكريم أوائل الثانوية العامة بالجامعة الألمانية الدولية

كرمت الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية الدولية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوائل الثانوية العامة 2025، وقدمت لهم 64 منحة دراسية كاملة.

احتفالية أوائل الثانوية العامة بالجامعة الألمانية 
احتفالية أوائل الثانوية العامة بالجامعة الألمانية 

وقال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك للجامعة الألمانية الدولية،  إن خريجي الجامعة الألمانية يشار  إليهم بالبنان في كل دول العالم، لتفوقهم في مختلف المجالات.
وأضاف منصور،  خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة، التي نظمتها الجامعة الألمانية بالقاهرة اليوم، أن الجامعة الالمانية تستقبل أوائل كل الشهادات وتهتم بهم، لانها جامعة النوابغ والمتفوقين.

احتفالية الأوائل بالجامعة الألمانية 
احتفالية الأوائل بالجامعة الألمانية 

وأكد منصور، أن الجامعة الألمانية جامعة حيادية دينيا وسياسيا وأيدولوجيا، لافتا إلى أنها تدرس علوم السياسة والأديان والايدولوجيات لكنها لا تكرس لها. 

وأشار إلى أن المعيار الوحيد بالجامعة هو التفوق، والطالب المتفوق والأكثر تفوقا، وليس الغني والفقر.

نصائح رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة لأوائل الثانوية العامة 

ووجه منصور مجموعة من النصائح، لأوائل الثانوية العامة، قائلا: “آمنوا بأنفسكم، وتوجهوا للتخصص الذي تحبونه، بغض النظر هو موجود في أي جامعة، وأهم شيء أن تعتزوا بهويتكم المصرية، واعملوا على تنمية بلدكم”.

تفاصيل حفل افتتاح نموذج محاكاة المتحف المصري الكبير في برلين

وكشف منصور تفاصيل حفل افتتاح نموذج محاكاة المتحف المصري الكبير في برلين، قائلا انها كانت احتفالية ضخمة حضرها أكثر من 20 سفير، و1000 شخصية.

وقال إن المتحف المصري أكبر من متحف لندن ومتحف اللوفر، والفارق أيضا أنه متحف لحضارة واحدة وأمة واحدة.

وأكد منصور أن الحضارة المصرية القديمة علمت العالم معني الأشياء، والإنسانية، وهذا هو تاريخ مصر وحضارتها، 

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