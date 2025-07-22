الحكومة: تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير بيد الرئيس

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاستعدادات لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير اكتملت من جانب جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى الجاهزية التامة من حيث التنظيم والتأمين والتنسيق الفني.

التأجيل لأسباب لوجستية وتنظيمية



وأوضح الحمصاني أنه قد تم تأجيل موعد الافتتاح نظرًا لظروف تتعلق بالتوترات الإقليمية، لافتًا إلي أن الدولة جاهزة لتنظيم استقبال الوفود الرسمية، وترتيب تحركاتهم، بالإضافة إلى الانتهاء من توجيه الدعوات للضيوف المحليين والدوليين حال تم تحديد موعد حفل افتتاح. المتحف المصري الكبير.

القرار النهائي بيد رئيس الجمهورية

وأشار الحمصاني إلى أن تحديد الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير بات في انتظار قرار رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الإعلان عن الموعد سيتم في الوقت المناسب، بما يتناسب مع أهمية الحدث وضيوفه من مختلف دول العالم.

يُعد افتتاح المتحف المصري الكبير من أبرز الفعاليات الثقافية والسياحية المنتظرة، حيث يمثل أحد أكبر المشاريع الحضارية في العصر الحديث، ويضم كنوزًا أثرية نادرة على رأسها مجموعة الملك توت عنخ آمون، ويعكس وجه مصر الحضاري للعالم.

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