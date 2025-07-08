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صحة الفيوم: 260 درجة للقبول بمدارس التمريض و255 للتأمين الصحي

مديرية الصحة بالفيوم،
مديرية الصحة بالفيوم، فيتو

اعتمدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم تنسيق القبول بمدارس التمريض التابعة لها، بحد أدنى 260 درجة، للحاصلين على الشهادة الاعدادية العام الدراسي 2024 / 2025، على أن يتم ترتيب الناجحين في اختبارات القبول ويقبل الحاصلين على الدرجات الأعلى.

كما اعتمدت منطقة الفيوم للتأمين الصحي الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض التابعة لها بمجموع 255 درجة للحاصلين علي الشهادة الاعدادية العام الدراسي 2024 /02025

تنسيق الثانوية العامة

فقد تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة بمجموع 227 درجة، ويتم فتح باب التقديم بالثانوي العام، اعتبارًا من يوم الأحد 6 يوليو، وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 24 من نفس الشهر.

 

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 وتحفيزًا للطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية (280 درجة) بالشهادة الإعدادية، يحق للطالب الالتحاق بالمدرسة الثانوية العامة التي يرغب فيها دون التقيد بمصب مدرسته الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

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