صحة الفيوم: تحرير 84 منشأة في حملات علي الأسواق خلال إجازات العيد

قال الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمطاعم استمرت من إجازات عيد الفطر وحتى الأسبوع الجاري، وبلغ عدد المنشآت التي تم متابعتها 81 منشأة.

نتائج الحملات الصحية علي المنشآت والاسواق

واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان في تصريحات صحفية، أن الحملة سحبت 87 عينة وتم اعدام 67 كيلو من الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى و59 لتر مشروبات غير مطابقة للمواصفات.

فيما قال مختار حسين كبير مراقبى الاغذية بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، انه تم تحرير 84 محضر جنحة لعدم توافر الاشتراطات الصحية، كما تم التوصية بإغلاق 6 منشٱت تعمل بدون ترخيص.

ولفت إلي أنه قد شارك جميع مراقبى الاغذية بالمديرية والادارات الصحية في الحملة، بهدف الحفاظ علي على صحة وسلامة المواطنين وتجنب المشاكل الصحية الناجمة عن تناول اغذية غير مطابقة للمواصفات.

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