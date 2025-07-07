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بعد تعطل خط الطوارئ 137، صحة الفيوم تخصص أرقاما مؤقتة لتلقي البلاغات والاستغاثات

مديرية الصحة بالفيوم،
مديرية الصحة بالفيوم، فيتو

اعلنت مديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة الفيوم،  أنها خصصت أرقام طوارئ بديلة مؤقتا لغرفة عمليات المديرية،  لتلقي البلاغات والاستغاثات، بعد تعرض الخط رقم 137، وبعض الخطوط الأصلية إلي عطل فني شامل على مستوى الجمهورية، ما تسبب في توقف الخدمة بشكل مفاجئ.

ارقام التواصل

ويمكن  للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم لحين انتهاء العطل عبر الأرقام التالية:

01006725066

01093601006

01096136671

واتس اب 01557636175

كما خصصت هيئة الإسعاف الارقام التالية،

 01028012340

0842170454

وتتلقى غرفة عمليات مديرية الصحة والسكان  البلاغات عبر الأرقام البديلة  بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، دون أي تأثير على سرعة الاستجابة أو جودة الخدمات المقدمة.

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ودعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم المواطنين إلى استخدام الأرقام البديلة فقط في الحالات الطارئة والعاجلة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية الخاصة بغرفة العمليات

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