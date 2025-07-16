صحة الفيوم تعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة نجاح تخطت 90%

اعتمدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، نتيجة مدارس التمريض الثانوية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وقد تخطت نسب النجاح 90% للصفوف الثلاثة (الأول - الثاني - الثالث).

معدلات النجاح في الصفوف الثلاثة

وقالت الدكتورة اسماء شريف مدير ادارة التدريب والمدارس والبعثات، إن عدد طلاب الصف الاول 293 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح بالصف الاول 92%، وعدد طلاب الصف الثانى 232 طالب وطالبة ونسبة النحاح 96%، اما عدد طلاب الصف الثالث فبلغ 302 طالب وطالبة ووبلغت نسبة النجاح 97%.

قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض

فيما قالت إيمان السخاوى موجه المدارس إن مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة تستقبل الان ملفات الطلاب الحاصلين على الاعدادية الحديثة والراغبين فى الالتحاق بمدارس التمريض حتى يوم الخميس 27 يوليو، وفقا لشروط وزارة الصحة والسكان، وتبدأ امتحانات القبول من يوم 3 أغسطس وستكون فى اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلى، وعلي الطلاب اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والكشف الطبى.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد وضعت شروطا للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لها كالآتى:

-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية هذا العام

-أن يكون الطالب مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك

-أن يكون المتقدم من ابناء المحافظة التى حصل منها على الشهادة المذكورة ويتم التنسيق والقبول بكل مركز ادارى على حده حرصا على مبدأ التوطين

-ألا تكون الطالبة متزوجة والالتزام بعدم الزواج خلال فترة الدراسة وفى حالة الزواج يتم فصلها

- تعهد الطالب أو الطالبة بالتفرغ الكامل خلال فترة الدراسة ويعتمد التعهد من ولى الأمر

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