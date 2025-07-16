الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الفيوم تعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة نجاح تخطت 90%

مديرية الصحة والسكان
مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، فيتو

اعتمدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، نتيجة مدارس التمريض الثانوية للعام  الدراسي الحالي  2024 / 2025،  وقد تخطت نسب النجاح 90% للصفوف الثلاثة (الأول - الثاني - الثالث).

معدلات النجاح في الصفوف الثلاثة

وقالت  الدكتورة اسماء شريف مدير ادارة التدريب والمدارس والبعثات، إن عدد طلاب الصف الاول 293 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح بالصف الاول 92%، وعدد طلاب الصف الثانى 232 طالب وطالبة ونسبة النحاح 96%، اما عدد طلاب الصف الثالث فبلغ  302 طالب وطالبة ووبلغت نسبة النجاح 97%.

قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض

فيما قالت إيمان السخاوى موجه المدارس إن مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة تستقبل الان ملفات الطلاب الحاصلين على الاعدادية الحديثة والراغبين فى الالتحاق بمدارس التمريض حتى يوم الخميس 27 يوليو،  وفقا لشروط وزارة الصحة والسكان، وتبدأ امتحانات القبول من يوم 3 أغسطس وستكون فى اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلى، وعلي الطلاب اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والكشف الطبى.

 شروط الالتحاق بمدارس التمريض 

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد وضعت شروطا للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لها كالآتى:

-أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية هذا العام

-أن يكون الطالب مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك

-أن يكون المتقدم من ابناء المحافظة التى حصل منها على الشهادة المذكورة ويتم التنسيق والقبول بكل مركز ادارى على حده حرصا على مبدأ التوطين

-ألا تكون الطالبة متزوجة والالتزام بعدم الزواج خلال فترة الدراسة وفى حالة الزواج يتم فصلها

صحة الفيوم: 260 درجة للقبول بمدارس التمريض و255 للتأمين الصحي

بعد تعطل خط الطوارئ 137، صحة الفيوم تخصص أرقاما مؤقتة لتلقي البلاغات والاستغاثات

- تعهد الطالب أو الطالبة بالتفرغ الكامل خلال فترة الدراسة ويعتمد التعهد من  ولى الأمر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة التدريب الاعدادية العامة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم شهاده الاعداديه العامة مدارس التمريض مدير ادارة التدريب مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

التربية والتعليم في 2024.. التغلب على ارتفاع الكثافات الطلابية.. استحداث 98 ألف فصل دراسي.. سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. 598 مشروعًا جديدًا في 27 محافظة

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

استعلم عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

إثيوبيا تكذب ولا تتجمل، باقي 900 مليون دولار لاستكمال سد النهضة والتوربينات لا تعمل

وصفته بالمتطرف المتهور، لأول مرة صحيفة عبرية تناقش سيناريوهات ما بعد رحيل نتنياهو

خدمات

المزيد

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشهادات الفنية

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف تحصل على فرصة تعيين في الوظائف الحكومية؟

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: نحتاج إلى فهم صحيح لديننا ومقاصده وأولوياته

من قصص القرآن الكريم، حكاية نبي ظل يدعو قومه 30 سنة فلم تؤمن إلا ابنتاه

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

المزيد
الجريدة الرسمية