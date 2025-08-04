لجان انتخابات مجلس الشيوخ في الفيوم تستعد لاستقبال 2.2 مليون ناخب

يتوجه اليوم إلى صناديق الانتخابات 2 مليون و202 ألف و611 ناخبًا وناخبةً من محافظة الفيوم، موزعين على مختلف المراكز والمدن والقرى، للإدلاء بارائهم داخل 297 لجنة فرعية، موزعة على 278 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة، لاختيار 4 نواب، يمثلونهم بمجلس الشيوخ، من بين 7 مرشحين منهم 4 مرشحين يمثلون قائمة تحالف الجبهة الوطنية للأحزاب، ومرشح عن حزب النور السلفي، ومرشحين فقط مستقلين.

القوائم المطلقة

أما القوائم المطلقة فلا يوجد في محافظة الفيوم سوى قائمة واحدة تمثل الجبهة الوطنية للأحزاب، بها 3 مرشحين 2 عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب حماة وطن، والقائمة واجهة بالتزكية ولكن لابد أن يختارها الناخب حتى يكون صوته صحيحا.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم الربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، والتنسيق مع مديريات الخدمات، وشركات المرافق، وكل القطاعات، لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولًا بأول، ويوجد ممثل من كل شركة من شركات المرافق داخل مركز السيطرة بالمحافظة على مدار يومى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لسرعة التواصل وحل المشكلات فور حدوثها.

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