الداخلية الألمانية: ندرس خططا مع الشركاء لعلاج أطفال من غزة ببلادنا

قالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الإثنين، إن برلين تدرس خططا مع الشركاء لعلاج أطفال من غزة بألمانيا.

ترامب يتحدث عن أطفال غزة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: أجريت اتصالا مع نتنياهو قبل يومين، وهو لا يريد أن تستولي حماس على المساعدات.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إسرائيل تريد الإشراف على مراكز تقديم المساعدات في غزة وأطفال غزة سيحصلون على الغذاء.

وأكد ترامب، أن الوضع في غزة سيئ للغاية، والأطفال جائعون، وينبغي أن يحصلوا على الغذاء.

تفاقم الكارثة الإنسانية

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن "الكابوس الذي يمر به قطاع غزة يجب أن ينتهي فورًا"، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع منذ أشهر.

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