قال الرئيس الأمريكي لقناة سكاي نيوز: إن إسرائيل والولايات المتحدة “تعملان معا لمحاولة تصحيح الأمور في غزة، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع المحاصر”.

ترامب: نعمل مع إسرائيل لمحاولة تصحيح الأمور في غزة

ونقلت شبكة "إن بي سي" في وقت سابق عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يشعر بالانزعاج من صور غزة التي يشاهدها في مقاطع إخبارية.

كما نقلت عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها: إن الرئيس لا يزال يشاهد صورا لأطفال يتضورون جوعا في غزة، ويريد المساعدة.

وأضافت أنه يريد تخفيف معاناة سكان غزة، وقد أعلن عن خطة مساعدات جديدة ستنشر تفاصيلها قريبا.

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