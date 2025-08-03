تنسيق الجامعات 2025، قائمة مصروفات جامعة مصر للمعلوماتية 2025/2026

تنسيق الجامعات 2025، يبحث طلاب الثانوية العامة، من المقبلين على الدراسة بالجامعات الأهلية، عن المصروفات الدراسية، والبرامج بكل جامعة، حيث أن تنوع البرامج الدراسية هو أهم ما يميز الجامعات الأهلية في مصر.

وتتنوع الجامعات الأهلية، ما بين جامعات أهلية منبثقة عن حكومية، وجامعات أهلية دولية، وجامعات أهلية بقوانين خاصة.

ومن بين الجامعات الأهلية التي يقبل عليها الطلاب، نظرا لتنوع تخصصاتها، وبرامجها الدراسية المختلفة، جامعة مصر للمعلوماتية.

ونستعرض في هذا التقرير، البرامج الدراسية بجامعة مصر للمعلوماتية، والمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

التخصصات الدراسية بجامعة مصر للمعلوماتية

تحتوي جامعة مصر للمعلوماتية على أربع كليات، هي كالتالي:

كلية الهندسة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

كلية تكنولوجيا الأعمال

كلية الفنون الرقمية والتصميم

مصروفات كليات جامعة مصر للمعلوماتية

تقدم جامعة مصر للمعلوماتية مجموعة من منح التفوق الأكاديمي، وعلى أساسها تقسم المصروفات إلى شرائح، وجاءت كالتالي:

مصروفات كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية:

الشريحة ج: 153,510 جنيهات

الشريحة ب: 135,450 جنيها

الشريحة أ: 108,360 جنيهات

الطلاب الأجانب: 7,500 دولار أمريكي.

الشريحة ج: 153,510 جنيهات الشريحة ب: 135,450 جنيها الشريحة أ: 108,360 جنيهات الطلاب الأجانب: 7,500 دولار أمريكي. كلية علوم الحاسب والمعلومات

الشريحة ج: 146,540 جنيها.

الشريحة ب: 129,300 جنيه.

الشريحة أ: 103,440 جنيها.

الطلاب الأجانب: 7,500 دولار أمريكي.

الشريحة ج: 146,540 جنيها. الشريحة ب: 129,300 جنيه. الشريحة أ: 103,440 جنيها. الطلاب الأجانب: 7,500 دولار أمريكي. كلية تكنولوجيا الأعمال

الشريحة ج: 131,360 جنيها.

الشريحة ب: 123,150 جنيها.

الشريحة أ: 90,310 جنيهات.

الطلاب الأجانب: 6,500 دولار أمريكي.

الشريحة ج: 131,360 جنيها. الشريحة ب: 123,150 جنيها. الشريحة أ: 90,310 جنيهات. الطلاب الأجانب: 6,500 دولار أمريكي. كلية الفنون الرقمية والتصميم

الشريحة ج: 141,900 جنيه.

الشريحة ب: 132,440 جنيها.

الشريحة أ: 104,060 جنيها.

الطلاب الأجانب: 7,500 دولار أمريكي.

الشريحة ج: 141,900 جنيه. الشريحة ب: 132,440 جنيها. الشريحة أ: 104,060 جنيها. الطلاب الأجانب: 7,500 دولار أمريكي. مصروفات إضافية:

1,500 جنيه، رسوم التقديم تدفع مرة واحدة (غير قابلة للاسترداد)

950 جنيها، في حال الحاجة لاختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية، رسوم إدارية، غير قابلة للاسترداد.

13,000 جنيه، استخدام المرافق والمعامل (غير قابل للاسترداد) يتم دفعها سنويًا.

2,500 جنيه، يتحمل الطالب مسؤولية تغطية أي تكاليف ناتجة عن الأضرار.

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