في يومه الثاني، جامعات ماليزية تشارك في الملتقى الدولي للتعليم العالي مع 20 دولة

تستمر لليوم الثاني على التوالي، فعاليات المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي إيديوجيت، في دورته السابعة عشرة، بمشاركة عدد كبير من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الجامعات الماليزية، ووزارة التعليم الماليزية كضيف شرف الملتقى، برعاية وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

الملتقى الدولي للتعليم العالي، فيتو

وشهد افتتاح الملتقى عدد كبير من رؤساء الجامعات وممثلي التعليم العالي في مصر وعدد من الدول في مقدمتهم: الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس جامعة بدر، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، ورئيس جامعة الريادة، والدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الحالي، والدكتور جمال السعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، والدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أحمد الجيوشي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور علاء عشماوي، رئيس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها.

إقبال على أجنحة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالملتقى الدولي للتعليم

وقال الدكتور على شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق: إن أجنحة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، في الملتقى، شهدت إقبالا كبيرا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، للتعرف على مزايا البرامج التي تقدمها هذه الجامعات، مع التوسع في إنشائها داخل الدولة في السنوات الأخيرة والتي تلقى دعما كبيرا من قبل القيادة السياسية.

وأوضح شمس الدين أنه على المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات من أكثر من 20 دولة منها، كندا، بولندا، صربيا، الأردن، ألمانيا، الهند، روسيا، الصين وغيرها، كذلك يشارك عدد من كبار الوكالات الدولية التي تمثل المئات من كبرى جامعات العالم.

وأشار شمس الدين إلى أن أبرز ما يميز النسخة الـ17 من “إديوجيت” مشاركة عدد كبير من الجامعات الماليزية الحكومية والخاصة في جناح خاص برعاية من وزارة التعليم العالي الماليزية والسفارة الماليزية، مضيفا أن العديد من الجامعات المصرية والعالمية تحرص على المشاركة بمعرض إيديوجيت، حيث يُعد فرصة كبيرة لعرض برامجها وخدماتها للآلاف من طلاب السنوات النهائية الذين سيلتحقون بالتعليم الجامعى وأولياء الأمور، وتتنافس الجامعات المشاركة في جذب الطلاب بعرض جوانب التميز في برامجها التعليمية، وفرص العمل المستقبلية المرتبطة بالدراسة بتخصصاتها.

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