اليوم، انطلاق الملتقى الدولي للتعليم العالي إيديوجيت بمشاركة جامعات ماليزية

تبدأ اليوم الأحد أولى أيام الملتقى الدولي للتعليم العالي في دورته السابعة عشر، تحت شعار" تعليم المستقبل ينطلق من مصر" ويستمر خلال الفترة من 3 لـ5 أغسطس ويوم 6 أغسطس بالإسكندرية.

وتحظى الدورة السابعة عشرة للملتقى، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وحضور رؤساء وممثلى ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية تتقدمهم جامعات القاهرة،عين شمس، حلوان وبنها، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية.

وزارة التعليم الماليزية ضيف شرف الملتقى الدولي للتعليم

وفي إطار العمل على تدويل التعليم المصري وفتح آفاق التعاون، يستضيف الملتقى وفد وزارة التعليم الماليزية وممثلي عدد من الجامعات الماليزية، ضيف شرف النسخة الـ17 من الملتقى.

وقال الدكتور على شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها الأسبق، إنه على المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات من أكثر من 20 دولة منها، كندا، بولندا، صربيا، الأردن، ألمانيا، الهند، روسيا، الصين غيرها. كذلك يشارك عدد من كبار الوكالات الدولية التي تمثل المئات من كبرى جامعات العالم.

وأوضح شمس الدين أن أبرز ما يميز النسخة الـ17 من إديوجيت مشاركة عدد كبير من الجامعات الماليزية الحكومية والخاصة في جناح خاص برعاية من وزارة التعليم العالي الماليزية والسفارة الماليزية.

وأضاف أن العديد من الجامعات المصرية والعالمية تحرص على المشاركة بمعرض إيديوجيت حيث يُعد فرصة كبيرة لعرض برامجها وخدماتها للآلاف من طلاب السنوات النهائية الذين سيلتحقون بالتعليم الجامعى وأولياء الأمور، حيث تتنافس الجامعات المشاركة في جذب الطلاب بعرض جوانب التميز في برامجها التعليمية، وفرص العمل المستقبلية المرتبطة بالدراسة بتخصصاتها.

ويفتح ملتقى إيديوجيت أبوابه بالمجان أمام الآلاف من الطلاب على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة ويوم واحد بالإسكندرية، وتخصص إدارة الملتقى فرصة لممثلي الجامعات المشاركة للتعرف على الفرص التعليمية المتاحة والمقارنة واختيار الأنسب منها، كما يزور المعرض كذلك لفيف من رؤساء وقيادات الجامعات المصرية، العربية والدولية، خبراء التعليم العالي من مصر والعالم، عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، ومقدمي الخدمات، حيث يُعد المعرض فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي في المنطقة والعالم.

وكان ملتقى إيديوجيت قد استضاف في نسخه السابقة بالإضافة لعشرات الجامعات المصرية والأجنبية، وزارة التعليم الاماراتية، دبي اكسبو، مؤسسة كيو أس للتصنيف الدولي التي كرمت وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية بمناسبة إدراج جامعاتهم في التصنيف العالمي للجامعات.

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